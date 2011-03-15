-BÜTÇE BAKANIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ ANKARA (A.A) - 15.03.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son 28 yıllık dönemde bütçenin ilk kez bu yıl hem Ocak, hem de Şubat aylarında ard arda fazla verdiğini bildirdi. Maliye Bakanı, Ocak ayında 1 milyar 5 milyon lira fazla veren bütçenin, Şubat ayını da 988 milyon 69 bin liralık fazla ile kapattığını söyledi. Bütçenin geçen yılın Ocak ayında 3 milyar 121 milyon lira, Şubat ayında ise 2 milyar 271 milyon lira açık verdiğine dikkati çeken Şimşek, ''Bu yıl ise ilk 2 ayda 1 milyar 993 milyon 299 bin liralık bir bütçe fazlasına ulaşılmıştır. 1970-2011 dönemini kapsayan son 41 yıllık süreçte, bütçenin Ocak ve Şubat aylarını fazla vererek kapattığı yıl sayısı ikidir. Önce 1983 yılında, sonra da bu yıl hem Ocak, hem de Şubat aylarında bütçe fazlası elde edilmiştir. 1983 yılının ilk 2 ayındaki fazlanın da sadece 56 bin lira olduğu gözönünde bulundurulduğunda, 2011'de sağlanan gelişmenin önemi çok daha iyi anlaşılır'' dedi. -SON 41 YILIN ŞUBAT AYLARINDA NE OLDU?- Bakan Şimşek, son 41 yılın Şubat aylarındaki bütçe gerçekleşmelerinin de bu yıl elde edilen başarıyı net şekilde ortaya koyduğunu ifade etti. 1970 yılı başından bu yana bütçenin Şubat aylarında sadece 5 kez fazla verdiğini belirten Maliye Bakanı, Şubat'ta bütçe fazlası sağlanan bu yılları 1983, 1987, 1988, 2008 ve 2011 yılları olarak sıraladı. -GELİRLERDEKİ ARTIŞ, GİDERLERİ KATLADI- Bütçe uygulamalarında mali disipline riayet ettiklerini, seçime rağmen bundan taviz vermediklerini kaydeden Şimşek, bu durumun bütçe sonuçlarında da görüldüğünü dile getirdi. 2011'in ilk 2 aylık döneminde bütçe giderlerinin geçen yılın aynı dönemine göre sadece yüzde 2,5 oranında arttığını, buna karşılık bütçe gelirlerindeki artışın yüzde 21,5'e ulaştığını kaydeden Maliye Bakanı, bu şekilde geçen yılın Ocak-Şubat aylarında 39 milyar 544 milyon lira olan bütçe gelirlerinin bu yıl aynı dönemde 48 milyar 28 milyon liraya çıktığını bildirdi. Şimşek, bu dönemde vergi gelirlerinin de yüzde 22,2 oranında artış gösterdiğini ve 2 ayda 40 milyar 857 milyon lira vergi toplandığını vurguladı. Sonuçta 2010 yılının ilk 2 ayında 5 milyar 392 milyon lira olan bütçe açığının, bu yıl yerini 1 milyar 993 milyon 299 bin lira fazlaya bıraktığını belirten Bakan Şimşek, ''Geçen yılın ilk 2 ayında 5 milyar 274 milyon lira olan faiz dışı fazla rakamı da bu yıl yüzde 126,8'lik artışla 11 milyar 961 milyon liraya yükselmiştir. Bu rakamlar seçim ekonomisi uygulamadığımızın ve mali disipline en güçlü şekilde devam ettiğimizin bir kanıtıdır'' diye konuştu. Cari açığı sınırlamak için de üzerlerine düşeni fazlasıyla yaptıklarını ifade eden Şimşek, bu çerçevede kamu tasarruflarını ciddi şekilde artırdıklarını da sözlerine ekledi.