Bütçe açığının milli gelire oranı yüzde 4.3'ten yüzde 1.7'ye indi

T24 Ekonomi Servisi

Uluslararası araştırma kuruluşu Capital Economics, vergi gelirlerinde 2021’de yaşanan hızlı artış sonrasında Türkiye’de bütçe açığının milli gelire oranının yüzde 4.3’ten 1.7’ye gerilediğine dikkat çekti. Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi gelirlerinin Nisan’da bir önceki yıla göre yüzde 55.4 arttığını açıklamıştı. Buna bağlı olarak geçen yıl Nisan ayında 43 milyar 198 milyon TL olarak gerçekleşen bütçe açığı 16 milyar 917 milyon TL’ye gerilemişti. Nisan ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 55,4 oranında artarak 76 milyar 322 milyon TL olmuştu.

Capital Economics bütçe açığındaki azalmanın, pandemi önlemlerinin kış aylarında gevşemesine paralel ekonomide yaşanan canlanmadan kaynaklı KDV gelirlerinde artıştan kaynaklandığına dikkat çekti. Kuruluş özellikle otomotiv satışlarındaki artışın buradan sağlanan vergi gelirlerinde büyük artışa neden olduğunu ifade etti.

“Faiz inmezse açık tekrar artacak”

Capital Economics, Merkez Bankası önümüzdeki dönemde faiz indirimine gitmezse Hükümet’in ekonomiyi desteklemek için maliye önlemlerine başvuracağı, bunun da bütçe açığında yeniden artışa yol açacağı öngörüsünde de bulundu.