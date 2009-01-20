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Ekonomi

Bütçe 2008’i 17 milyar açıkla kapattı

Merkezi Yönetim Bütçesi 2008 yılını 17 milyar 69 milyon lira açık vererek kapattı.

20 Ocak 2009 02:00

Merkezi Yönetim Bütçesi 2008 yılını 17 milyar 69 milyon lira açıkla kapattı.

Maliye Bakanlığı, 2008 yılı bütçe gerçekleşmelerini açıkladı.

Buna göre, geçen yıl bütçeden 225 milyar 967 milyon lira harcama yapıldı, buna karşılık 208 milyar 898 milyon lira gelir elde edildi.

Bu şekilde başlangıç bütçesinde 17 milyar 997 milyon lira açık öngörülmesine karşılık yıl sonu bütçe açığı 17 milyar 69 milyon lira oldu. Bütçedeki faiz dışı fazla da bütçe hedefinin 4,4 milyar lira altında kalarak 33 milyar 592 milyon lira olarak belirlendi.

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