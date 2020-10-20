Butantan Enstitüsü: İlk bulgulara göre Çin merkezli Sinovac'ın Koronavirüs aşısı güvenli

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Brezilya'nın önde gelen araştırma merkezlerinden Butantan Enstitüsü, Çin merkezli Sinovac firması tarafından üretilen deneysel Covid-19 aşısının üçüncü safha denemelerinden ilk bulgulara göre güvenli olduğunu ifade etti.

İki dozlu aşının yaklaşık 9 bin kişinin katıldığı üçüncü safha denemelerini yürüten Butantan Enstitüsü, CoronaVac'ın şu ana kadar güvenli olduğunu gözlemlediklerini ifade etti.

ccDirektörü Dimas Covas , aşı 13 bin kişi üzerinde tamamlanana kadar ne kadar etkili olduğuyla ilgili verilerin açıklanmayacağını bildirdi.

Covas, paylaştıkları bilgilerin ilk bulgular olduğunu vurgulayarak kesin sonuçlara ulaşmadıklarını bildirdi.

Butantan Enstitüsü'nün bulunduğu Sao Paolo kentinin valisi João Doria, Klinik çalışmaların CoronoVac'ın en güvenli aşılardan biri olduğunu gösterdiğini ifade etti.

CoronaVac isimli aşı Türkiye'de de deneniyor.