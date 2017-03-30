Büstü Cristiano Ronaldo'ya ne kadar benziyor?

Real Madrid'in ve Portekiz milli takımının yıldızı Cristiano Ronaldo'nun, doğum yeri Madeira adasında kendi adını taşıyan havaalanına konulan büstü tartışma yarattı. Sosyal medyadaki yorumların çoğunda, büstün Ronaldo'ya benzemediği vurgulandı.

Birçok Facebook ve Twitter kullanıcısı, büstün Ronaldo'dan çok, İrlanda takımının eski kaptanı Niall Quinn'e benzediğini söyledi.

Madeira adasındaki uluslararası havaalanının adı ise Cristiano Ronaldo Havaalanı olarak değiştirildi.

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Törene, Portekiz Cumhurbaşkanı Rebelo de Sousa ve Başbakan Antonio Costa ile Ronaldo'nun ailesi katıldı.

Rebelo de Sousa, Roanldo'nun Madeira ve Portekiz'i tüm dünyada herkesten iyi temsil ettiğini söyledi.

Ronaldo'nun bir kahraman olarak görüldüğü Madeira adassında ünlü futbolcu için açılan bir müze de bulunuyor.

Ronaldo, dünyada adı bir havalimanına verilen ilk futbolcu değil.

Kuzey İrlanda'da da Belfast Havaalanı'na, 2006'da ölen Manchester Unitedlı efsanevi futbolcu George Best'in adı verilmişti.