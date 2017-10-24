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Spor

Büşra Ün'den Galler'de çifte zafer

Paralimpik tenisçi Büşra Ün, ITF Futures Turnuvası'nda kadınlarda çifte zafer yaşadı.

24 Ekim 2017 17:04

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Wrexham kentinde düzenlenen turnuvada Büşra Ün, hem tekler hem de çiftlerde şampiyon oldu.

Eylül ayında Litvanya'da çifte zafer kazandığı turnuvadan bu yana ilk mücadelesini veren dünya eski 30 numarası paralimpik tenisçi, tek set kaybı yaşadığı haftanın tekler finalinde Büyük Britanyalı Fay Dutfield-Horton'ı 6-2 ve 6-0'lık setlerle mağlup ederek mutlu sona ulaştı.

Tekerlekli sandalye tenisinde paralimpik oyunlarına katılan ilk Türk sporcu olarak tarihe geçen 23 yaşındaki Büşra, Valerie Fisher (Büyük Britanya) ile ortaklık kurduğu çiftler kategorisinde ise finalde Büyük Britanyalı Suzanne Edwards-Jessica Webb ikilisiyle karşılaştı. Büşra, partneri Fisher ile korttan 6-2 ve 6-1'lik setlerle galip ayrılarak, çiftlerde de zirveye çıktı.

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