Büşra Develi "ayrılık" iddialarına cevap verdi

Oyuncu Büşra Develi üç yıldır aşk yaşadığı Burak Deniz’den ayrıldığını doğruladı.

Burak Deniz çıkan haberlerin ardından Twitter sayfasında, "Arkadaşlar çıkan haberlerin, kişilerin gerçekle alakası yoktur. Daha önemli konulara kafa yoralım lütfen” açıklamasını yaparak ayrılık haberlerini yalanlamıştı.

Deniz'in ayrılık haberlerini yalanlamasının ardından, Büşra Develi sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından ayrılığı doğrulayan Develi şunları yazdı:

"Günlerdir benim ve ilişkim hakkında çıkan hayal ürünü haberleri hayretle okuyorum. Bir ilişkinin bitmesi için illa ki taraflardan birinin aldatması ve ya kıskanması gerekmez. Bu bir süreçtir. Burak'la olan 3 yıllık ilişkimiz karşılıklı kararımızla sonlanmıştır. Hala birbirimize duyduğumuz sevgi ve saygı baki.. Hakkımda asılsız haberler yayınlamaya devam eden her bir kurum hakkında hukuki işlem başlatılacaktır."