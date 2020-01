Büşra Ayaydın: Tesettüre girdikten sonra birçok kapı kapanmaya başladı

Dizi ve sinema oyuncusu Büşra Ayaydın, "Tesettüre girme kararı alırken çok zorlandım. Tartıya koyuyorsunuz bazı değerlerinizi. Bir tarafta çok sevdiğiniz fani bir şey, diğer tarafta da olması gereken baki bir şey var." dedi.Tesettüre girmeyi uzun süredir düşündüğünü, uygulamaya da bir gecede karar verdiğini söyleyen Ayaydın "Tesettürüm yüzünden birçok kapı kapanıyor. Bence bunun herkes farkında" ifadelerini kullandı.

Habertürk'te yer alan habere göre, başrolünde oynadığı "Ateş" filminin de sosyal sorumluluk işi olduğuna vurgu yapan Ayaydın şunları aktardı:

"Filmde doğuda, varlıklı bir ailenin 20'li yaşlardaki kızı 'Aleyna'yı canlandırıyorum. Aile mal varlığı bölünmesin diye zorla kızı akrabası ile evlendirmek istiyor. Aleyna da yaşıtları gibi buna boyun eğecek, sessiz kalacak bir kız asla değil. Aleyna'nın tek başına herkesi, her şeyi geride bırakıp kaçması bence deli cesareti. Hayat bir şekilde Ateş'le karşılaştırıyor, yollarını kesiştiriyor. Bence Ateş, Aleyna için en büyük şans. Yani film olduğu için bence biraz ütopik kalıyor aslında. Aleyna'nın yaptıklarını ben yapmam. Sen İstanbul'a kurtlar sofrasına geliyorsun bir kız olarak ve sana biri sahip çıkıyor. Hele ki günümüzde biraz ütopik gerçekten ama orada verilmek istenen mesaj başka."



Oyunculuğa aşık olduğunu bildiren Ayaydın, "Tesettüre girme kararı alırken çok zorlandım. Tartıya koyuyorsunuz bazı değerlerinizi. Bir tarafta çok sevdiğiniz fani bir şey, diğer tarafta da olması gereken baki bir şey var. Ne taraf ağır basıyorsa, tercihleriniz de o yönde oluyor. Şimdi her şey çok yeni. Ben şansa inanmıyorum. Bir insanın kaderinde ne varsa o gelip buluyor er ya da geç. Her şeyin hayırlısı olsun. Oyunculuğu bırakmayacağım. Şu anki konumuma ya da bana uygun roller geldiği zaman değerlendireceğim." ifadelerine yer verdi.



Ayaydın, hayata hep pozitif baktığına dikkati çekerek, "Sosyal medyada 'Bir sürü kapı açılacak' yorumları yapılıyor. Aksine, tesettürüm yüzünden birçok kapı kapanıyor. Bence bunun herkes farkında. Bir kapıyı kapayan bin kapıyı açar. Hangi kapıların açılmasını umduğunuz da önemli. Çalıştığım sektörde tesettürlü oyuncu yok. Bizim sektörde tesettür de zor aslında. Rızık kaygım yok. Olsaydı bu durumda olmazdım." ifadelerini kullandı. Oyuncunun yeni filmi "Siccin 3", 2 Eylül'de gösterime girecek.