BusinessEurope toplantısında Gümrük Birliği güncellemesine vurgu yapıldı

İstanbul, 1 Aralık (DHA) – Türkiye’den TÜSİAD ve TİSK’in tam üye olduğu Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu BusinessEurope Başkanlar Konseyi toplantısında, Türkiye hakkında AB sürecinin koşulluluk ilkesi korunarak, tarafların Gümrük Birliği’nin güncellenmesi sürecine odaklanması çağrısı yinelendi.

AB Dönem Başkanı Estonya’nın başkenti Tallinn’de düzenlenen toplantıya TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, TİSK Başkanı Kudret Önen, TÜSİAD CEO’su ve BusinessEurope İcra Kurulu Üyesi Dr. Bahadır Kaleağası ve TÜSİAD-TİSK AB Temsilcisi Dilek Aydın katıldı.

Toplantı Estonya Cumhurbaşkanı Kersti Kaljulaid ile BusinessEurope üye kurumları arasında dijitalleşme süreci üzerine görüş alışverişiyle başladı. AB’nin Geleceği, AB Ticaret Politikasının evrimi ve Brexit süreci öne çıkan gündem maddeleri arasındaydı. Ayrıca Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Buenos Aires Bakanlar Konferansı ele alındı.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik Tallinn Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, AB’nin yeni kurumsal yapılanması sürecinin etkilerinin AB sınırlarının ötesinde hissedileceğini, yapısal ve dijital dönüşümün tüm Avrupa’nın geleceği üzerinde belirleyici olacağını vurguladı.

TÜSİAD Başkanı Bilecik, AB-Türkiye ilişkilerinin Avrupa’nın geleceği ve 4. Sanayi Devrimi kapsamında yaşanan gelişmelerden bağımsız değerlendirilemeyeceğini vurguladı. Bilecik ayrıca, Türkiye AB üyelik müzakereleri çerçevesi temel alınarak önümüzdeki dönemde entegrasyonun derinleştirilmesi gereken somut alanlara işaret etti:

Dijital ekonomi boyutu dahil olmak üzere AB-Türkiye Gümrük Birliği’nin güncellenmesi

Terörle mücadele ve göç politikaları dahil olmak üzere güvenlik politikaları

Enerji projeleri.

BusinessEurope Avrupa’nın geleceği üzerine Eylül 2017’de yayımlanan ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile paylaşılan tutum belgesinde, Türkiye’nin AB sürecinin koşulluluk ilkesi korunarak, tarafların Gümrük Birliği’nin güncellenmesi sürecine odaklanması gerektiğini kaydetti. Tutum belgesinde ayrıca, dijital ekonomi, güvenlik ve enerji alanlarında ilerlemenin altı çizildi. Belgede, hukukun üstünlüğü ve demokrasinin önemi vurgulandı. Ayrıca toplantıda BusinessEurope “Avrupa’nın Geleceği Üzerine İş Dünyası Vizyonu” adlı tutum belgesinin AB ülkelerinde tanıtım çalışmalarının yoğunlaştırılması kararlaştırıldı.

Görüşme sonrasında yaptığı açıklamada Kaleağası, AB ve Türkiye’nin önce uzun yıllar her iki taraf için de kazan-kazan, sonra kaybet-kaybet formülünü başarı ile uyguladığına; artık karşılıklı olarak somut ve akılcı politikalar uygulama zamanı olduğuna dikkat çekmişti.