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Yaşam

Business yolcuların uçak kazasında kurtulma şansları ekonomiye göre daha az

Havacılık uzmanlarının raporuna göre, olası bir kazada ayakkabı çıkarmak, kaçış sırasında süreyi uzatıyor

11 Şubat 2015 17:48

Havacılık uzmanları uçak kazalarından kurtulmanın yollarını açıkladı. Buna göre, toplumda yaygın olan "business" bölümünde uçuşun daha güvenli olduğu görüşünün aksine ekonomide uçmak, çıkış kapısına yakın oturmak, zayıf ve çevik olmak kazadan kurtulma şansını artırıyor. 

 

Çıkışa yakın oturun

 

Milliyet'te yer alan habere göre, artan uçak kazaları uluslararası Sivil Havacılık otoritelerini harekete geçirdi. İşte İngiliz Daily Mail gazetesinin derlediği araştırmalara göre uçak kazalarından kurtulmanın çeşitli yolları:

- Çıkış kapılarına yakın oturmak acil durumlar için en kolay kaçış yolu.

- Ekonomi sınıfını tercih eden yolcuların, olası bir kazadan kurtulma ihtimalleri daha yüksek.

 

Kıyafetlerinizi çıkartın

 

- Hızlı ve çevik olmak dar alanlardan kaçmak için önemli bir etken olarak gösteriliyor. Ayrıca zayıf insanlar bu konuda şanslı sayılıyor.

- Yangın sırasında pamuk, yün, polyester ya da naylon gibi yanıcı kumaşlardan kaçınmalı, gerekirse kıyafetler çıkartılmalı.

- Olası bir kazada ayakkabı çıkarmak, kaçış sırasında süreyi uzatıyor.

 

90 saniyede terk edin

 

- Uçak acil iniş yaptıktan sonraki 90 saniye içerisinde terk edilmeli.

- Çarpışmada yolcular dizlerinin üzerine yatarak cenin poziyonuna geçip vücudunun önemli organlarını korumalı.

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