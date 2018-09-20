BUSİNESS YOLCULARI YEMEKLERİNİ KENDİSİ SEÇECEK 

Haber: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)

TÜRK Hava Yolları\'nın (THY) kıtalar arası uçuşlarında business sınıfında seyahat eden yolcular uçakta ikram edilen yemeklerini uçuştan önce kendisi belirleyecek.

Uçak içi ikramda sayılı havayolu şirketlerinden biri olan Türk Hava Yolları, business sınıfında seyahat eden yolcularına, yemeklerini uçuş öncesi seçebilmelerine olanak sağlayan projesini uygulamaya aldı. Yolcular web sayfası ve/veya mobil uygulama üzerinden ana yemeklerin içerik ve görsellerinden seçimlerini yapabilecekler. Yolcular bu seçimlerini, uçuşlarının gerçekleşeceği tarihin 1 hafta öncesinden başlayarak son 48 saate kadar yapabilecekler. Türk Hava Yolları\'nın faaliyete geçirdiği bu yeniliklerden, İstanbul çıkışlı Atlanta, Bangkok, Pekin, Bogota, Boston, Cape Town, Şikago, Guangzhou, Hanoi, Havana, Ho Chi Minh Kenti, Hong Kong, Houston, Cakarta, Johannesburg, Kuala Lumpur, Los Angeles, Manila, Miami, Montreal, New York, Phuket, Port Louis, San Francisco, Sao Paulo, Seul, Şangay, Singapur, Taipei, Tokyo, Toronto, Washington DC, Caracas, Panama City, Madagascar, Durban, Maputo, Buenos Aires\'e seyahat eden business sınıfı yolcular yararlanacak.



DİLEDİĞİN ZAMAN SERVİS İMKANI

Türk Hava Yolları\'nın kıtalar arası uçuşlarda sunduğu diğer yenilik ise Business sınıfı yolcuları, uçuş esnasında ikramlarını istedikleri zaman talep edecekler. Dünyada bazı hava yolu şirketinin uyguladığı bu servis konsepti ile yolcular dinlenecekleri ve ikram talep edecekleri zamanı kendileri belirleyecek. Türk Hava Yolları\'nın İstanbul çıkışlı ve varışlı tüm kıtalar arası gece seferlerinde yolcular bu servisten faydalanabilecek.



