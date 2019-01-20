Business Today: Türkiye, 2030'da Gayri Safi Yurt İçi Hasıla sıralamasında liderlik listesinde yer alacak

Business Today, İngiliz Analitik Şirketi Standard Chartered'in tahminlerine dayandırarak verdiği haberinde, ABD’nin yakında ekonomideki liderliğini kaybedeceğini ve 2030 yılına kadar dünya genelindeki Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) sıralamasında üçüncü sıraya gerileyeceğini yazdı.

Sputnik’in aktardığı habere göre, Çin’in 2020 yılında listede ilk sırayı alacağı belirtilen araştırmada, 2030 yılına gelindiğinde bu ülkenin GSYİH’nin 64.2 trilyon dolara ulaşacağı belirtildi. Hindistan 46.3 trilyon dolarlık göstergelerle ikinci, ABD ise 31 trilyon dolarlık GSYİH’yla üçüncü sırayı alacak.

Ayrıca Endonezya (10.1 trilyon dolar), Türkiye (9.1 trilyon dolar), Brezilya (8.6 trilyon dolar) ve Mısır (8.2 trilyon dolar) 2030 yılı liderlik listesinde yer alacak.

Araştırmaya göre,Rusya 8 trilyon dolarlık GSYİH’siyle ilk 10 büyük ekonomi arasında sekizinci sırada yer alacak. Japonya (7.2 trilyon dolar) ve Almanya ilk 10’da yer alacak diğer ülkeler olacak.