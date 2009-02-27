Business Class'taki baba öldü, oğlu sağ kurtuldu

Business Class'ta oturan Bülent İçgören öldü Economy Class'taki oğlu Mert ise yaralı olarak kurtuldu.



Hollanda'da düşen uçağa binen baba oğuldan, "Business Class"ta oturan baba Bülent İçgören öldü, "Economy Class"taki oğlu Mert ise yaralı kurtuldu. Sabah gazetesinin haberine göre işadamı Bülent İçgören, son seyahatine oğlu Mert'i de götürmek istedi. İki bilet aldı. Kendi bileti C sınıfı yani Business Class'tı. İhracat şirketi olan ve sık sık iş seyahatlerine çıktığı için sahibi olduğu özel kart kendisine Business Class uçma imkânı sağlamıştı. Oğluna aldığı bilet ise Economy Class olan Y sınıfıydı. Baba-oğul Amsterdam'a uçmak için THY'nin TK 1951 sefer sayılı uçağına bindi. Bülent İçgören, Business Class'taki koltuğuna oturdu. Koltuk numarası 1D idi. Mert İçgören ise babasının 9 sıra arkasında 9F numaralı koltuğa yerleşti. İnişe saniyeler kala o korkunç kaza yaşandı. Çarpmanın etkisiyle baba Bülent İçgören oturduğu koltukta can verdi. İddiaya göre, kokpitin kırılan tabanından içeri dolan toprak ve çamur baba Bülent İçgören'i sıkıştırdı ve boğularak ölmesine neden oldu. Ve yine iddiaya göre ölen diğer yolculardan ikisi yine Business Class'ta Bülent İçgören'in yanındaki yolculuk arkadaşlarıydı. O iki kişi de aynı şekilde öldü. Dokuzuncu sıradaki Mert İçgören ise daha şanslıydı. Koltuğunda baygın halde bulunan Mert İçgören uçaktaki diğer yolcular tarafından kemeri çözülerek dışarı çıkarıldı. Hollandalı sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Mert İçgören'in belinde kırıklar olduğu öğrenildi.



Acı haber geldi



Ailesi kazayı haber alınca hemen telefona sarıldı. Uzun aramalardan sonra Mert İçgören'in hastanede tedavi altında olduğu anlaşıldı. Bülent İçgören'in de cep telefonu çalıyordu. Ama telefonu açan yoktu. Cep telefonu açık olunca önce herkes Bülent İçgören'in de sağ olduğunu sandı. Ancak aile acı haberi THY yetkililerinden aldı. Bülent İçgören'in eşi Evangelia cenazeyi almak için işlemleri başlattı. ODTÜ mezunu işadamı İçgören aynı zamanda iyi bir yelkenciydi. "Ameera" isimli yatıyla 2006'da Deniz Kuvvetleri Kupası ve Açık Deniz Yat Yarışları'nı birinci bitirmişti.



Dönüşte de aynı koltuk numarası çıldırttı



Öte yandan THY'nin Amsterdam'da düşen uçağında yaralanan Mustafa Mermer, İstanbul yolunda ilginç bir tesadüf yaşadı. Dönüşteki koltuk numarasının, düşen uçaktaki koltuk numarasıyla aynı olması, yaralı yolcunun psikolojisini bozdu. Durumu görevlilere bildiren yolcunun koltuğu değiştirildi.

Türk Hava Yolları’nın Amsterdam’da düşen "Tekirdağ" isimli Boeing 737-800 tipi yolcu uçağında yaralananlardan Mustafa Mermer'i İstanbul'da yakınları karşıladı.



THY’nin TK-1954 tarifeli seferiyle Boieng 737-800 tipi "İskenderun" adlı yolcu uçağıyla Amsterdam’dan gelen kazazedelerden Mustafa Mermer’in Türkiye’ye dönüşte başına ilginç bir olay geldiği ortaya çıktı.



Dönüş için "İskenderun" adlı uçağa bindiğinde koltuk numarasının düşen uçaktaki koltuk numarası ile aynı olduğunu fark eden yaralı Mustafa Mermer durumu uçağın kabin görevlilerine bildirdi.



Düşen "Tekirdağ" adlı uçakta 27-C no’lu koltukta kazayı yaşayan Mermer’in, "İskenderun" uçağında da 27-C no’lu koltuğun kendisine verilmesinin nedenini öğrenmek istedi.



Kabin görevlileri bunun bir tesadüf olabileceğini ve başka bir numaradaki koltuğa alabileceklerini söylemeleri üzerine yaralı Mermer 15-C no’lu koltuğa geçerek, İstanbul’a kadar bu koltukta geldİ.



Kaza sırasında yaşadıklarını anlattı



"Ben devamlı seyahat ediyorum. Olayın olduğu ana kadar normalin üstünde seyahat ettik. Çok rahat gittik, hiçbir problem yoktu. Son ikaz ışıkları yandı 'kemerlerinizi bağlayın' diye diye anons geldi. Daha sonra uçak çok ani hareket etti. Alabora oldu. Ben de kuyruktaydım. Zannedersem kuyruk parçalanınca ben de savruldum. Çünkü ben arazinin ortasında olduğum zaman kimse henüz dışarı çıkmamıştı.



O anda uçak acayip sallanarak dengemiz kayboldu. Benim yanımda biri vardı ve çık korkunç bir çığlık attı. Ben kendime geldiğimde uçağı karşımda parçalanmış olarak gördüm. O anda rüya gördüğümü zannettim ve uçağın düştüğüne ihtimal vermedim. Daha sonra helikopterler ve çok kısa zamanda Hollanda ambulansları hepsi gelince o anda artık uçağın düştüğünü anladım. Ben ambulansın sesini duyunca kendime geldim. İstanbul'a dönüşte de aynı koltuk numarasını verdiler daha sonra değiştirdiler."



Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Amsterdam seferini yapan yolcu uçağı, dün, 127 yolcu ve 7 kişilik mürettebatıyla Schiphol Havaalanı'na inişte piste ulaşamadan tarlaya düştü ve 3 parçaya ayrıldı. Kazada 3'ü pilot 9 kişi öldü, 6'sı ağır 84 kişi yaralandı.

