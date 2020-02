BUSİAD ödülleri sahiplerini buldu

Gürkan DURAL-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) - BURSA Sanayiciler ve İş Adamları Derneği\'nin (BUSİAD) her yıl geleneksel olarak düzenlediği 2016 Doğan Ersöz Ödülü ve Başarı Ödülleri sahiplerini buldu.

BUSİAD tarafından bu yıl 23\'üncüsü düzenlenen BUSİAD 2016 Doğan Ersöz Ödülü ve Başarı Ödülleri Töreni, bir otelde gerçekleştirildi. Kapsamlı bir değerlendirme yapan BUSİAD Yönetim Kurulu, yönetmelik çerçevesinde ödül almaya hak kazanan isimleri oy birliği ile seçti. 2016 Doğan Ersöz Ödülü\'ne Oyak Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. layık görüldü. BUSİAD Özel Başarı Ödülü\'nü Emko Elektronik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Ispalar, BUSİAD Eğitim ve Kültüre Katkı Ödülü\'nü Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı, BUSİAD Meslek Ödülü\'nü Gökçelik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Aras aldı.

Ödül töreninde konuşan BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Günal Baylan, \"Cumhuriyet\'ten bugüne kadar her ne kadar gelişmekte olan ülke zorluklarını birlikte yaşasak da, birey ve firma olarak gayret ve özveriyle çalışarak bugünlere geldik, güven ve itibar kazandık. BUSİAD olarak yönetim kurulları da, yaptığı işlerle Bursa ve ülke ekonomisine değer katarak ön plana çıkan firmaların başarılarını da taçlandırma arzusundaydı. Sizlerle güçlüyüz ve gururluyuz\" dedi.

İŞ DÜNYASININ BEKLENTİLERİNİ ANLATTI

Bursa\'nın ekonomide lokomotif şehir arasında olduğunu belirten, iş dünyasının desteklenmesi gerektiğini ifade eden Baylan, \"İş dünyası olarak, ülke ekonomisinin kırılganlığından, siyasi gündemden, uluslararası ilişkilerde geleceği öngörememenin etkileriyle cesaretimizi ve ilgimizi işlerimize yoğunlaştıramıyoruz. Ülke gündeminin artık ekonomi ve bölgesel kalkınma içerikli olmasını ülke menfaati için arzuluyoruz. Yapısal reformların siyasi kaygı içermeden bir an önce yapılmasının ve ekonominin yeni haritasının demokrasi, temel hak ve özgürlükler ile hukuk sisteminde yapılacak iyileştirmelerle desteklenmesini istiyoruz\" diye konuştu.

\'ÖDÜLÜMÜZÜN ANLAMI İNSANA VERDİĞİMİZ DEĞER\'

2016 Doğan Ersöz Ödülü\'nü alan Oyak Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürü Tunç Başeğmez ise, \"Hiç bu kadar ağır bir yük altında, bu kadar ağır bir ödül almamıştım. Onun için biraz heyecanlıyım. Sanıyorum ödülümüzün anlamı insana verdiğimiz değer, çalışana verdiğimiz değer. Gelişmiş iş gücü oluşturmaya verdiğimiz değerle daha büyük anlam kazanıyor. Bu ödül çok önemli, bu ödülü hak etmek için daha çok çalışmak lazım. Biz de yeni projelerimizle, daha teknolojik yatırımlarımızla, bu ödülü hak ettiğimizi bu şehre kanıtlamaya devam edeceğiz\" şeklinde konuştu.

