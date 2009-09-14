Bush'a ayakkabı atan gazeteci yarın tahliye oluyor

Irak ABD eski Başkanı George W. Bush'a ayakkabılarını fırlatan gazetecinin tahliye edileceği güne hazırlanıyor. Iraklı gazeteci Muntazır El Zeydi'ye daha hapisten çıkmadan para, iş ve evlilik ve hatta "altın at" sözü bile verildi. Zeydi'nin çalıştığı medya grubunun patronu, eski çalışanı için dayalı döşeli bir ev hazırladı.

ABD'nin eski Başkanı George W. Bush'a geçen yıl ayakkabılarını fırlattığı için 9 ay hapse mahkum olan Iraklı gazeteci Muntazır El Zeydi'nin tahliyesi yarına kaldı. Gazetecinin kardeşi Durgam, kardeşinin cezaevinden kendisini aradığını ve yarın tahliye edileceğini söylediğini bildirdi.



El Zeydi'nin avukatı Diya El Saadi, 9 ay hapis cezasını tamamlayan müvekkilinin bugün serbest bırakılmasını beklediklerini açıklamıştı.



Altın at sözü verildi

Eyleminden sonra tüm Arap ülkelerinde kahraman olan Iraklı gazeteciye Katar Emiri Şeyh Hamid bin Halife El Tani, cezaevinden çıktığında spor otomobiller, altın at ve madalya sözü vermiş, Arap babalar kızlarını onunla evlendirmek için sıraya girmişti.



Martta 3 yıl hapis cezasına çarptırılan El Zeydi'nin cezasını temyiz mahkemesi 9 aya indirmişti.