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Dünya

Bush yoğun bakımdan çıkarıldı

ABD'de bir aydan fazla süredir hastanede bulunan eski başkanlardan George H.W Bush'un yoğun bakımdan çıktığı bildirildi

30 Aralık 2012 13:59

ABD eski Başkanı George H.W. Bush'un sağlık durumu iyiye gidiyor.

ABD'de bir aydan fazla süredir hastanede bulunan eski başkanlardan George H.W Bush'un yoğun bakımdan çıktığı bildirildi.

Eski başkanın sözcüsü Jim McGrath, 88 yaşındaki Bush'un durumunun iyi olduğunu ve bugün odaya alınacağını açıkladı.

McGrath, Bush ailesinin, gösterilen ilgi ve iyi dilekler için teşekkür ettiğini de sözlerine ekledi.

Bush, ilk olarak 7 Kasım'da bronşit nedeniyle 12 gün boyunca hastanede tedavi görmüş, ancak 23 Kasım'da yeniden hastaneye kaldırılmış, geçen pazar günü  de yüksek ateş yüzünden yoğun bakıma alınmıştı.

Tam adıyla George Herbert Walker Bush, ABD'nin 41. başkanı ve ülkenin 43.  başkanı George W. Bush'un babası.

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