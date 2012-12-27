T24 LogoT24 Logo
Dünya

Baba Bush yoğun bakımda

George W Bush'un 88 yaşındaki babası 23 Kasım'da bronşit tanısıyla Texas Houston'daki bir hastaneye yatırılmıştı

27 Aralık 2012 09:21

Amerika Birleşik Devletleri eski başkanı George H. W. Bush yoğun bakıma alındı.

Barack Obama'dan önce seçilen George W Bush'un 88 yaşındaki babası 23 Kasım'da bronşit tanısıyla Texas Houston'daki bir hastaneye yatırılmıştı.

Fransız Haber Ajansı, Bush'un yakın çevresinden Jim McGrath'ın "Yoğun bakımın koruması altına alınmasını gerektiren bir dizi ciddi sorun yaşadı" şeklindeki sözlerini aktarıyor.

Bush'un sadece sıvıyla beslendiğini, doktorların temkinli bir iyimserlik içinde olduğunu da söyleyen McGrath, ailesinin Bush ile birlikte olduğunu, bilinci açık olan hastanın doktorlarla şakalaştığını da anlattı.

Bush, başkan seçilmeden önce Ronald Reagen'ın iki dönem süren başkanlığı sırasında yardımcılığını yapmış; daha sonra 1989-1993 yılları arasında başkanlık yapmıştı.

1939-1945 arasındaki büyük savaş sırasında muharip olan Bush, ABD'nin hayatta olan en yaşlı başkanı konumunda.


BBCTürkçe

ETİKETLER

baba bushgeorge h w bushabd

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24