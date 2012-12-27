Baba Bush yoğun bakımda

Amerika Birleşik Devletleri eski başkanı George H. W. Bush yoğun bakıma alındı.

Barack Obama'dan önce seçilen George W Bush'un 88 yaşındaki babası 23 Kasım'da bronşit tanısıyla Texas Houston'daki bir hastaneye yatırılmıştı.

Fransız Haber Ajansı, Bush'un yakın çevresinden Jim McGrath'ın "Yoğun bakımın koruması altına alınmasını gerektiren bir dizi ciddi sorun yaşadı" şeklindeki sözlerini aktarıyor.

Bush'un sadece sıvıyla beslendiğini, doktorların temkinli bir iyimserlik içinde olduğunu da söyleyen McGrath, ailesinin Bush ile birlikte olduğunu, bilinci açık olan hastanın doktorlarla şakalaştığını da anlattı.

Bush, başkan seçilmeden önce Ronald Reagen'ın iki dönem süren başkanlığı sırasında yardımcılığını yapmış; daha sonra 1989-1993 yılları arasında başkanlık yapmıştı.

1939-1945 arasındaki büyük savaş sırasında muharip olan Bush, ABD'nin hayatta olan en yaşlı başkanı konumunda.



BBCTürkçe