Bush, Clinton ve Obama, Afgan sığınmacılara destek için bir araya geldi

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Eski ABD başkanları Cumhuriyetçi Geroge W. Bush ve Demokratlar Bill Clinton ile Barack Obama, Afganistan'dan ülkeye gelecek sığınmacıların ABD'ye yerleşmesine yardımcı olmayı hedefleyen bir grupta birleşti.

Eski başkanlar ve eşleri yardım örgütleri, iş insanları ve diğer liderlerden oluşan Welcome.US koalisyonuna katıldı.

Grup, salı günü açılan bir internet sitesiyle duyuruldu. Sitede ABD'lilerin bu grup aracılığıyla çeşitli gruplar yerine tek bir ortak koalisyona bağış yapabileceği ve Afganlara barınma sağlayabileceği belirtildi.

ABD'nin tahliyesi sırasında ABD ve diğer koalisyon ülkeleriyle işbirliği yapmış on binlerce Afgan ABD'ye getirildi.

Bush ve eski first lady Laura'nın açıklamasında, "Binlerce Afgan daha güvenli bir dünya için bizimle cephedeydi ve şimdi yardımımıza ihtiyaçları var" dedi.