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Spor

Buse Tosun dünya şampiyonu oldu

Milli sporcu, Rumen rakibi Alexandra Nicoleta Anghel'i 10-0 yenerek altın madalya kazandı

17 Kasım 2018 01:42

U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda 72 kiloda mücadele eden milli sporcu Buse Tosun, Rumen rakibi Alexandra Nicoleta Anghel'i 10-0 yenerek altın madalya kazandı.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen şampiyonada Türkiye'yi 72 kiloda temsil eden Buse Tosun, İtalyan Enrica Rinaldi'yi 7-0'la yenerek çeyrek final, Hindistan'dan Naina Naina'yı sayı tuşuyla (12-0) geçerek yarı final, Kazak Zhamila Bakbergenova'yu da tuş ederek finale yükseldi. Finalde de Rumen Alexandra Nicoleta Anghel'i 1-0 yenen Buse Tosun, dünya şampiyonluna ulaştı.

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