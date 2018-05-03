Buse Tosun, 68 kiloda bronz madalya kazandı

DAĞISTAN,(DHA)

Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 68 kiloda mücadele eden Buse Tosun, Polonyalı Monika Ewa Michalik\'i mağlup ederek bronz madalya kazandı.

Rusya Federasyonu\'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti\'ndeki Kaspiysk kentinde düzenlenen şampiyonanın 4\'üncü gününde

üçüncülük - beşincilik müsabakasında olimpiyat üçüncüsü Polonyalı Monika Ewa Michalik ile karşılaşan Buse Tosun, Polonyalı rakibini 6-4 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Buse, Avrupa şampiyonalarında ikinci bronz madalyasını elde etti.

Kadınlar 68 kiloda Rus Anastasia Bratchikova altın madalyanın sahibi olurken, Fransız Koumba Selene Fanta Larroque gümüş, Avusturyalı Martina Kuenz ise diğer bronz madalyayı kazandı.