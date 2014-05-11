Buse Terim'in kına gecesi Instagram'da

Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Buse Terim, kına gecesinden çekilen kareleri sosyal paylaşım sitesi İnstagram'da paylaştı.

Buse Terim'in Kına Gecesi, dün akşam (09 Mayıs Cuma gecesi) Sait Halim Paşa Yalısı'nda "Terim Events" tarafından gerçekleştirildi.

200' den fazla davetlinin katıldığı ve Hint temasının kullanıldığı gecede, mandalalar ile süslenen giriş yolu, kullanılan kumaşlardaki baskılarda da görülürken; fuşya ve turuncu, öne çıkan 2 ana renk olarak tüm yol boyunca ve iç mekanda kullanılan çiçek aranjmanlarında dahi konseptin bütünlüğüne uygun olarak geceye kusursuz bir bütünlük sağladı.

Ayşe Özyılmazel, Burcu Esmersoy, Çağla Şikel, Esra Eron, Demet Akbağ, Derya Baykal, Derya Şensoy, Neslişah Alkoçlar, Dilek Hanif, Revna Demirören, Sitare Akdilek gibi ünlü isimlerin katıldığı gecede, Buse Terim' in kınasını ise kayınvalidesi Sema Bahçekapılı yaktı.

Gecede sahne alan Ayta Sözeri, dans ekibi ve DJ Dodo' nun eşsiz performansı ile Buse Terim tüm dostlarıyla birlikte eğlenirken, davetliler de rüya gibi bir gece geçirdiler. Geceye gelen ünlü isimler instagram hesaplarında çektikleri fotoğları paylaştı.

Fatih Terim'in kızı Buse Terim 16 Mayıs'ta Shangri-La Bosphorus'ta Volkan Bahçekapılı ile nikah masasına oturacak.

Vaktinin neredeyse tamamını düğün hazırlıklarına ayıran Buse Terim için geri sayım başladı.

Geçtiğimiz günlerde Dubai'de olan Buse Terim, akrabalarının ve dostlarının katıldığı kına gecesi fotoğraflarını, yakın arkadaşı olan Derya Şensoy ve Burcu Esmersoy Instagram'dan paylaştı.