Buse Terim ve Volkan Bahçekapılı evlendi

A Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Buse Terim ile Emre Belözoğlu'nun kuzeni Volkan Bahçekapılı, Ekim ayında nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atmışlardı. 16 Mayıs'ta da evlenecek olan çift Soma'da yaşanan facia karşısında örnek bir davranış göstererek bir basın açıklaması ile düğün törenlerini ertelediklerini bildirmişti. Çiftin geçtiğimiz hafta aile arasında gerçekleşen sessiz sedasız bir nikah töreni ile evlendikleri öne sürüldü. İddiaya ilişkin konuşan Fatih Terim'in eşi Fulya Terim, çiftin evliliğini doğruladı.

'İmzalarını atıp Maldivler'e gitmişler'

Günaydın gazetesinden Bülent Cankurt'un haberine göre, Buse ile Volkan, aylardır düğün törenleri için koşturuyordu. Balayı destinasyonları için de Maldivler'i tercih eden çift, uçak biletleri ve otel rezervasyonlarını yapıp ücretlerini de ödemişti. Balayından döndükten sonra oturacakları evlerini de hazırlamışlardı. Soma faciasından sonra üç günlük ulusal yas ilan edildiği bir ortamda düğünlerinden vazgeçen ünlü çift, sessizce nikah kıymakta bir sakınca görmedikleri ve imzayı atıp resmen evlenerek balayına gittiği öne sürüldü.