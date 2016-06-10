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Buse Terim, babasına ve kendisine küfür eden sosyal medya kullanıcısına dava açtı

Terim; kaleci Volkan Demirel’i Milli Takım'a almadığı için Fatih Terim’in canını acıtmak istediğini fakat pişman olduğunu söyleyen Anıl D'yi affetmedi

10 Haziran 2016 01:50

Tasarımcı ve blog yazarı Buse Terim, sosyal medya üzerinden kendisi ve babası Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim hakkında ağır hakaret ve küfür içeren mesajlar gönderen 26 yaşındaki Anıl D’yi savcılığa şikâyet etti.

Anıl D. savcılık ifadesinde, futbol milli takım kadrosuna kaleci Volkan Demirel’i almadığı için Fatih Terim’e kızdığını, onun ve kızının canını acıtmak için hakaret içerikli mesajlar yazdığını anlattı. Buse Terim, pişman olduğunu söyleyerek uzlaşma isteğinde bulunan Anıl D’nin talebini reddetti. Bunun üzerine hakaret davası açıldı.

ntv.com.tr'nin haberine göre; beş aylık hamile olan Buse Terim, geçen hafta sosyal medya üzerinden bebeğinin cinsiyetini açıklayarak bir kız bebek beklediğini söylemişti.

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