Burundi'de darbe; devlet başkanının ülkeye girişi engellendi

Burundi'de darbe girişimi krizini Doğu Afrikalı liderler görüşmek için Tanzanya'ya giden Burundi Devlet Başkanı Pierre Nkurunziza'nın ülkeye girişinin engellendiği, Tanzanya'ya geri döndüğü bildirildi.

BBC Türkçe'ye konuşan yetkililer, Nkurunziza'nın uçağının Burundi'ye inişine izin verilmediğini ve havalandıktan 10 dakika sonra geri döndüğünü söyledi.

Burundi'ye iki dönem başlanlık koltuğuna oturan Nkurunziza'nın üçüncü döneminde de devlet başkanlığına aday olacağını açıklaması ülkede kargaşaya neden oldu.

General Godefroid Niyombare, 'darbeyle devlet başkanını devirdiğini' duyurdu ve kutlamalar için binlerce kişiyi sokaklara çağırdı.

‘Burundi'de darbe girişimi’

Fakat darbe girişiminin sonucunun ne olduğuna dair bilgiler henüz kesinlik kazanmadı. Devlet Başkanlığı, darbenin 'başarısız olduğunu' belirtti.

Burundi'den gelen bazı haberlere göre ordunun içinde, hala devlet başkanına sadık olan bazı fraksiyonlar, bundan sonra atılacak adımlar için darbe destekçileriyle müzakere halinde.

AFP haber ajansına konuşan bir kaynak, "Her iki taraf da karmaşanın önüne geçmek ve yarın gerilimin tırmanmaması için, şafak vaktinden önce orta yol bulmaya ve halka açıklamakta kararlı" dedi.

Nkurunziza'nın destekçilerinin hala başkanlık konutu ve ana telsiz hatlarının kontrolünü ellerinde bulundurdukları bildiriliyor.

Başkent Bujumbura'nın Çarşamba gecesi sakin olduğu belirtildi.

BM ve ABD, taraflara itidal çağrısı yaptı.

Üçüncü döneme tepki

Darbe girişiminde bulunan General Niyombare, iktidarı tanımadığını çünkü devlet başkanının üçüncü dönemde de başa gelmesinin anayasaya aykırı olduğunu söylüyor.

Radyo yayınına çıkan General Niyombare, "Kitleler güçlü ve ısrarlı bir şekilde Devlet Başkanı Nkurunziza'nın üçüncü dönem yönetimine karşı çıkıyor. Devlet Başkanı Pierre Nkurunziza, görevden alınmıştır. Hükümet devrildi" dedi.

Bu açıklamadan birkaç saat sonra ise Burundi Devlet Başkanlığı darbe girişiminin başarısız olduğunu şu sözlerle ifade etti: "Bu sabah silahlı güçlerin içinde bir grubun başkaldırdığını ve hayali bir darbe ilanı yaptıklarını öğrenmekten büyük bir üzüntü duyduk."

"Bu darbe girişimi önlenmiştir ve radyoya darbe açıklamasını okuyan bu insanlar, savunma ve güvenlik güçleri tarafından yargı karşısına çıkarılmak üzere yakalanıyor."

Devlet Başkanı Nkurunziza, ülkedeki krizi Doğu Afrikalı liderlerle görüşmek üzere Tanzanya'ya gitmişti.

BBC'nin başkent Bujumbura'dan bildiren muhabiri Maud Jullien, protestocuların, darbe açıklamasının ardından askerler ve iki tank eşliğinde kent merkezine yürüdüğünü söyledi.

BBC'ye konuşan bir protestocu, darbe girişimi için 'haftalar süren gösterilerin ardından bir zafer' dedi.Ülkede gerilim 26 Nisan'da patlak verdi ve çıkan olaylarda 20'den fazla kişi öldü.

Son haftalarda komşu ülkelere kaçan Burundililerin sayısının on binleri bulduğu söyleniyor.

Nkurunza, gelecek hafta yapılması planlanan seçimleri erteleme önerisini reddetti.

Fakat Tanzanya'da bir araya gelen Afrikalı liderler, seçimlerin ertelenmesi çağrısında bulundu.

51 yaşındaki Nkurunziza, parlamentoya 2005'te girdiği için üçüncü döneminde de aday olabileceğini savunuyor.

Anayasaya göre ise devlet başkanları yalnızca iki dönem hizmet verebilir. Fakat aybaşında mahkeme Nkurunziza'yı haklı bulmuştu.