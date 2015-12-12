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Dünya

Burundi sokaklarına onlarca ceset bırakıldı

Cinayetlerin, askeri bölgeye yapılan saldırının intikamını almak isteyen polisler tarafından yapıldığı iddia edildi

12 Aralık 2015 20:21

Afrika ülkesi Burundi’nin başkenti Bujumbura’da 39 tane ceset, hükümet karşıtı gösterilerin sıklıkla yapıldığı bölgeye atılmış halde bulundu. Ülkede önceki gün askeri bölgeye yapılan saldırıların ardından yaşanan bu gelişme, polisin intikamı olarak yorumlanıyor.

Burundi'de mayıs ayında General Godefreid Niyombare liderliğinde bir darbe girişimi gerçekleştirilmiş ancak başarısız olmuştu. Başarısız darbe girişiminin ardından da ülkede olaylar durulmadı. Başkan Pierre Nkurunziza’nın Temmuz ayında üçüncü kez seçimlerden zaferle çıkması nedeniyle ülkede yönetim karşıtı protestoların yaşanıyor.

Başkent Bujumbra'daki insanlar, caddelere öylece atılan cesetlerin yanından kayıtsızca geçerken, görgü tanıklarından biri öldürülenlerden bazılarının daha çocuk yaşta olduğunu belirtti. Öldürülen kişilerin kafalarına isabet eden bir kurşunla infaz edildikleri anlaşılıyor. Cesetlerden bazıları da elleri arkadan bağlı olarak bulundu.

BBC Afrika muhabiri kentte daha önce de sokaklarda cesetler bulunduğu ancak, ilk kez bu kadar çok sayıda insanın bir gecede öldürüldüğünü ifade ediyor.

Ülkede nisan ayından bu yana 250’ye yakın kişi öldürüldü.

 

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