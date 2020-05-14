Burundi, Dünya Sağlık Örgütü çalışanlarını ülkeden kovdu

Burundi hükümeti, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Burundi Temsilcisi Walter Kazadı Mulombo ile 3 uzmanın 'istenmeyen adam' ilan edildiğine ve 3 gün içinde ülkeyi terk etmeleri gerektiğine ilişkin nota gönderdi.

Doğu Afrika ülkesi Burundi'de Dışışleri Bakanlığı'ndan DSÖ'nün Afrika Merkez Bürosu ile Burundi Bürosuna gönderilen yazılı notada, örgütün Burundi Temsilcisi Walter Kazadı Mulombo ile 3 uzmanı Daniel Tarzy, Ruhana Mirindi Bisimwa ve Jean Pierre Mulunda Nkata'nın 15 Mayıs'a kadar ülkeyi terk etmeleri istendi.

Sputnik'in aktardığına göre, notada söz konusu kişilerin artık ülkede 'istenmeyen adam' olduğu ifade edildi.

Salgına rağmen seçim kampanyası düzenleniyor

Kovid-19'dan bir kişinin öldüğü, 7 kişinin iyileştiği ve aktif vaka sayısının 7 olduğu ülkede salgına rağmen seçim kampanyası düzenleniyor. Kampanyanın yürütülmesinin salgının yayılmasını hızlandırmasından endişe ediliyor.

DSÖ çalışanları, 20 Mayıs'ta düzenlenecek ve cumhurbaşkanı, milletvekilleri ve belediye meclis üyelerinin belirleneceği genel seçimler öncesi ülkenin içişlerine karışmakla suçlanıyor.