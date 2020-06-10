Burundi Devlet Başkanı'nın ölümüne Koronavirüs'ün sebep olduğu düşünülüyor

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Burundi Devlet Başkanı Pierre Nkurunziza aniden hastalanarak hayatını kaybetti. Birçok kişi, ülkenin liderinin ölüm nedeninin yeni tip Koronavirüs olduğunu düşünüyor.

Hükûmetin yaptığı resmi açıklamada Nkurunziza'nın ölüm gerekçesinin "kalp krizi" olduğu belirtildi. 55 yaşındaki Burundi lideri, geçen ay yapılan seçim sonucunda Ağustos ayında devlet başkanlığını bırakacaktı.

Nkurunziza'nın ne zaman öldüğüyle ilgili bir açıklama yapılmadı. Resmi bildiride Nkurunziza'nın cumartesi günü bir voleybol maçına gittikten sonra ani bir şekilde hastalandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Pazar günü yapılan açıklamada Nkurunziza'nın sağlık durumunun iyileştiği belirtilirken bir gün sonra devlet başkanının "iyice fenalaşıp kalp krizi geçirdiği" duyuruldu.

The Guardian'ın aktardığına göre resmi açıklamaya rağmen Nkurunziza'nın Koronavirüs sebebiyle öldüğü düşünülüyor. Nkurunziza'nın eşinin yaklaşık 10 gün önce Koronavirüs testinin pozitif çıktığı iddia edilmişti.

Burundili yetkililer sık sık Koronavirüs salgınının oluşturduğu tehditi ciddiye almamakla suçlanmıştı. Nkurunziza, salgın süresince ülkede spor müsabakalarının devam etmesine ve siyasi mitingler düzenlenmesine izin vermişti.

11 milyon nüfuslu ülkede şu ana kadar 83 vakaya rastlandı.