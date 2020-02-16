Burundi'de 6 toplu mezarda 6 binden fazla ceset bulundu

Afrika ülkesi Burundi'de bugüne dek bulunan en büyük toplu mezar ortaya çıkarıldı. Cesedine ulaşılan 6 binden fazla kişinin Hutu etnik grubuna mensup olduğu sanılıyor.

300 binden fazla kişinin öldüğü iç savaş ve on yıllar süren katliamlarla dolu tarihiyle uzlaşma girişimi devam ediyor. Hükûmetin 2014 yılında kurduğu Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu, son olarak altı toplu mezarda 6 binden fazla kişinin cesedine ulaştı.

Komisyon Başkanı Pierre Claver Ndayicariye, Karusi bölgesinde yapılan kazıda şu ana dek 6 bin 32 kişinin bulunduğunu, binlerce gerçek kurşunun da çıkarıldığını açıkladı. Cesedi bulunan kişilerin kimlikleri, gözlük ve giysi kalıntıları ile tespit edilecek.

Burundi’de 2014 yılında kurulan Hakikat Komisyonu, ülkeye yabancı işgalcilerin ilk geldiği 1885 yılından 2008 yılında iç savaşa son veren anlaşmaya dek işlenen insanlık karşıtı suçları araştırmayı amaçlıyor. Ülkede bugüne dek 4 binden fazla toplu mezar ortaya çıkarıldı, 142 bin şiddet mağdurunun kimlikleri teşhis edildi.