Burundaki hücreler felç hastalarına umut oldu

Omuriliği zarar gören evcil köpekler üzerinde yapılan araştırma, felç hastaları için umut verdi.

Bilim insanları, köpeklerin burunlarından aldıkları hücrelerle, omuriliklerini onararak tekrar arka ayaklarını kullanmalarını sağladı.

Araştırmada laboratuar denekleri değil, gerçek hayatta omuriliği zarar gören köpekler kullanıldı.

Araştırmayı yürüten Cambridge Üniversitesi ekibinden Profesör Robin Franklin "Bulgularımız heyecan verici, zira ilk kez olfaktör hücre nakliyle omuriliklerdeki hasar büyük oranda giderilebildi." dedi.

Franklin "Aynı tekniğin insanlarda da düzelme sağlayacağından eminiz, ancak bu kaybettikleri hareket kabiliyetini tamamıyla geri kazanacakları anlamına gelmiyor" diye konuştu.

Tıp dünyasında İngilizce başharfleriyle kısaca OEC olarak anılan burun mukozasındaki olfaktör hücreler, sinir liflerinin yardımıyla burun ile beyin arasında iletişimi sağlıyor.

Bu hücrelerin omurilik tedavisinde yararlı olabileceği bir süredir biliniyordu.

Daha önceki araştırmalar olfaktör hücrelerin omuriliğin zarar gören ve görmeyen kesimleri arasında köprü kurmaya yardımcı olabileceğini göstermişti.

Tedavinin insanlara uygulanması güvenli olmasına karşın, ne derece etkili olacağı henüz bilinmiyor.



Sonuçları 'Brain' (Beyin) adlı nöroloji dergisinde yayınlanan araştırmada kaza ve bel sorunları yüzünden omuriliği incinen 34 evcil köpek incelendi.

Omuriliklerindeki hasar yüzünden arka ayaklarını kullanamayan ve sırt bölgesinde ağrı hissedemeyen köpeklerin burunlarından alınan hücreler birkaç hafta laboratuar ortamında büyütüldükten sonra omuriliğe nakledildi.

Araştırmada çoğunlukla Türkçe'de sosis köpeği olarak anılan dachshund türü köpekler kullanıldı.

34 köpekten 23'üne hücre nakli yapıldı, diğerlerine ise zararsız bir sıvı verildi.

Hücre nakli yapılan köpeklerin çoğu büyük ölçüde iyileşti ve tasma yardımıyla koşu bandında yürümeyi başardı.

Sahibi, önceden sakat olan Jasper adındaki köpeğinin tedaviden sonra "evin içinde dört dönmeye" başladığını söylüyor. (BBC Türkçe)