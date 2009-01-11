Burun temizleme dersi!

İngiltere'nin Manchester kenti Broad Oak İlkokulu'nda deneme amaçlı başlatılan,memnun kalınması halinde ülke geneline yayılması planlanan "Burun Temizleme Dersleri"ne velilerden tepki geldi.



Daily Telegraph Gazetesi'nin haberine göre yaşları 5 ile 11 arasında değişen öğrencileri kapsayan ve özel görüntülerin yer aldığı DVD eşliğinde sunulan dersi, 'vakti tamamen boşa harcamak' olarak değerlendiren bir veli, "Ben çocuğumu okula bir şey öğrenmesi için gönderiyorum. Yoksa birinin burnunu nasıl temizlediğini seyretmesi için değil. Biz anne-babamızdan burnumuzu kolumuza değil mendile silmeyi gördük ve çocuklarımıza da bunu öğrettik. Bunun için dersi gereksiz buluyorum" diye konuştu.



İlkokulun kreşindeki 4 ve 6 yaşındaki çocuklara ise eve gidince ebeveynleriyle birlikte bilgisayarda Kleenex'in sponsorluğundaki siteden sağlıklı aksırma, yanımızdaki hapşırdıktan sonra yayılan mikroplardan korunma gibi bilgileri detaylı biçimde anlama ödevi veriliyor.



Okulun müdüresi Sheila Marchant, tepkilere bir mana veremediğini belirtti ve "Bu müfredata yeni konan ve çocuklara küçük yaşlardan itibaren temizlik kavramını öğreten, hele mevsim olarak grip vakalarının yoğun yaşandığı bir sezonda uygulanan bir ders. Başarı sağlanırsa diğer okullara da yaygınlaştırılacak" dedi.

