Burun kuruluğunun yeni Koronavirüs belirtisi olabileceği iddia edildi

İspanya’daki Barselona Üniversitesi'nden bilim insanlarının yürüttüğü yeni bir araştırma, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) taşıyan bazı kişilerin burun kuruluğu yaşadığını ortaya çıkardı. Araştırmaya katılan Koronavirüs hastaları daha yaygın semptomlar ortaya çıkmadan önce "burunda garip bir his ve aşırı kuruluk" gibi belirtileri deneyimlediklerini söyledi. Araştırmacılar, burunla ilgili semptomların erkenden ortaya çıkmasını Covid-19'un erken teşhisini sağlayabileceği şeklinde değerlendirdi.

Independent Türkçe'nin haberine göre, 35 Koronavirüs hastasından oluşan bir grupla birlikte yaş ve cinsiyet açısından onlara denk bir kontrol grubu ankete katıldı. Katılımcılar, kendilerine yöneltilen sorulara sadece evet ya da hayır cevabı verdi.

Henüz hakem onayından geçmeyen çalışmada hastaların yüzde 68'inden fazlası, burunla ilgili en az bir semptom bildirdi.

Koronavirüs testi pozitif olan grubun "burunda garip bir his" deneyimlediği ve “aşırı kuruluk” gibi belirtileri kontrol grubuna kıyasla daha fazla bildirdiği ortaya çıktı.

Bunun yanında hastaların yüzde 52’si, sürekli burnunu yıkamış gibi hissettiğini aktardı. Kontrol grubunda aynı hissi yaşadığını söyleyenlerin oranıysa yüzde 3’te kaldı.

Araştırmacılara göre burunda hissedilen bu belirtiler, ağırlıklı olarak koku ve tat kaybıyla birlikte görüldü. Ayrıca Covid-19’un diğer belirtilerinden önce veya onlarla birlikte ortaya çıktığı ve ortalama 12 gün sürdüğü ifade edildi.