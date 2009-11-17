Burun farkından sahtekârlığı anladı

İtiraf ettirdi

Adana Seyhan’da Tapu Müdürü Mehmet Temel, sahte fotoğraflı vekâletnameyle başkasına ait evi satmak isteyen anne-oğulu, evi satmak isteyen kadının burun deliklerindeki farktan yakaladı. Temel’e bir maaş ödül verildi.17 yıldır İsveç’te yaşayan Nadiye Çiftçi’ye (63) ait evi vekâletnameyle oğlu Yılmaz Baran’a (30) satmak isteyen Ayşe Baran (62), Seyhan 2’inci Bölge Tapu Sicil Müdürlüğü’ne başvurdu. Memurlar, anne oğuldan şüphelenerek, durumu, Müdür Mehmet Temel’e iletti. Belgeleri inceleyen Mehmet Temel, gerçek tapudaki eski bir fotoğrafı ve vekâletnamedeki kadının fotoğrafını kıyasladı ve iki fotoğraf arasında burun deliklerinin farklı olduğunu gördü.Mehmet Temel, sistemden taşınmazın sahibi Nadiye Çiftçi’nin İsveç’te yaşadığını öğrendi. Adana Havaalanı’ndaki polis merkezinden Nadiye Çiftçi’nin Türkiye’ye gelip gelmediğini soran Temel’e, Çiftçi’nin 1992’den beri Türkiye’ye gelmediği bildirildi.Bunun üzerine Ayşe Baran’a fotoğraflar arasındaki farkı gösteren Mehmet Temel, “Sen hacı kadınsın, hacı kadın yalan söylemez. Gerçeği söyle” dedi. Ayşe Baran, fotoğrafın başkasına ait olduğunu ve yaptığı sahtekarlığı itiraf etti. Ana ve oğlu Adana Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekiplerince gözaltına alındı.Polis, Ayşe Baran’a sahte kimlikle vekâletname veren ve mal sahibinin kızkardeşi olduğu belirtilen şüpheliyi arıyor.