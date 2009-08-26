Burun estetiğinde kemiği kırmaya son

Dr. Yakup Avşar' ın tasarladığı tıbbi aletlerle, kemiği kırmadan yaptığı ameliyatlar tüm dünyaya emsal teşkil ediyor
Levent'teki bir klinikte uluslararası hizmet
veren Uzm. Dr. Avşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, burun
ameliyatlarından olumlu sonuç almanın her zaman mümkün olmadığını,
ameliyat sonrasında ise burunda revizyon ve çökme gibi sıkıntıların
yaşandığını söyledi.
Klasik burun ameliyatlarında doktorun
keskiyi, hemşirenin ise çekici tuttuğunu bunun da kontrolü
imkansızlaştırdığını ifade eden Avşar, klasik ameliyatlarda kırılan
burna tampon uygulandığını, burnun iyileşme süresinin çok uzun
sürdüğünü, ameliyatın ardından da yüzde şiş ve morluklar oluştuğunu
kaydetti.
Yaklaşık 5 yıl önce çekiç ve keski
kullanılan ameliyatlarla ilgili yapılabilecekler üzerinde düşündüğü
dönemde, bir fuardan diş hekimlerinin kullandığı mikro motorlu cihazlar
aldığını kaydeden Uzm. Dr. Avşar, sözlerini şöyle sürdürdü:
''Bu cihazlar için özel başlıklar tasarladım
ve burun ameliyatı yapmaya başladım. Sonuçlar iyi olunca başlıkları
geliştirerek bugün sıfır hataya yakın ameliyatlar yapar duruma geldim.
Burun ameliyatlarında mikro kesme ve törpüleme yöntemini ilk kullanan
benim. Mikro motorlu cihazlara 12 adet başlık tasarladım. Bunlar
tamamen Yakup Avşar ürünleridir. Doku hasarı oluşturmadan işlem yapan
çok ince ve hassas başlıklar. Bunların, İsviçre'de dünyanın en büyük
firmasında seri üretimi yapılacak. Prototiplerini bu ay getirecekler ve
ben onay verdikten sonra tasarladığım başlıkların seri üretimi
yapılacak.''
Görüntülü burun ameliyatı
Burun estetiği kazalarının ''kesme ve
törpüleme yöntemi'' ile tarihe karışacağını belirten Avşar,
ameliyatlarda video endoskopi yöntemini kullandıklarını, operasyonu
gördükleri için de hata oranının sıfıra yakın olduğunu söyledi.
Uzm. Dr. Avşar, endoskopik video sistemiyle ameliyatlarda milimetrik hareket edildiğini ve işin şansa bırakılmadığını vurguladı.
Çekiç ve keski ile burnun kırıldığı
ameliyatlarda kemiğin fazla alınabildiğini, daha sonra ise asimetrik
düzeltmelerin imkansız olduğunu dile getiren Avşar, mikro kesme ve
törpüleme yöntemi ile artık çok hassas düzeltmelerin bile
yapılabildiğini vurguladı.
Eskiden tamamen eğri burunları ameliyat
ederken garanti veremediklerine de işaret eden Avşar, bugün ise
hastalarla konuşarak garanti verdiklerini, ameliyat sırasında ise
istedikleri dokuyu arzu ettikleri şekilde aldıklarını kaydetti.
Avşar, ayrıca ameliyat sırasında burnun içi
soğutulduğu için şişme olmadığını, bunun da ameliyat sonrasında kontrol
için çok önemli olduğunu ifade etti.
Söz konusu sistemle hastanın burnunun
kırılmadığına dikkati çeken Avşar, ''Bu sistemle ameliyat olan kişi bir
hafta sonra işe başlayabiliyor. Burna tampon uygulanmıyor. Ayrıca göz
altlarında morluklar oluşmuyor'' dedi.
Türk doktor, dünyaya eğitim verecek
Geçen yıldan bu yana çok sayıda uluslararası
tıp kongresine katılarak, kullandığı sistemi anlattığını belirten Uzm.
Dr. Avşar, şöyle devam etti:
''Amerika'da, Barceleno'da ve Almanya'da
düzenlenen uluslarası tıp kongrelerinde sunumlar yaptım. Daha 2 gün
önce Hamburg'taki tıp kongresinde kullandığım yöntemle yaptığım
ameliyatlar hakkında sunum yaptım. Kongrelerin hepsinde, sistem kabul
gördü. Önümüzdeki dönemde Yunanistan, Hindistan ve Japonya'da sunumlar
yapacağım. Ayrıca uyguladığım sistem, bu sene uluslararası saygınlığı
olan 2 dergide yayımlandı. Dünyanın en önemli plastik cerrahi dergisi
olan 'Journal of Plastic and Reconstructive Surgery'nin Ağustos
sayısında yayımlanan makalede sistemle ilgili yayımlanan makalelerde
(yaratıcı bir teknik), yine dünyanın en saygın estetik cerrahi
dergilerinden Aesthetic Surgery Journal'in Ocak sayısında (burun
estetiğinde devrim) yorumları yapıldı.''
Çeşitli ülkelerden cerrahların Türkiye'ye
gelerek sistem hakkında kendisinden eğitim almak istediklerini, gelecek
dönemde bazı eğitim programları düzenlemek istediğini ifade eden Avşar,
''Gelecekte burun cerrahisi konusunda ultra modern yöntemler dünyaya
Türkiye'den yayılacak'' dedi.
Avşar, kullandığı yöntemin bir devrim olduğunu, ancak sistemin oturması için zamana ihtiyaç duyulduğunu sözlerine ekledi.