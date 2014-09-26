Burun estetiği için hastaneye yatan kadının iki ayağı kesildi

Burun estetiği ameliyatından sonra hastanede mikrop kaptığı gerekçesiyle iki ayağı kesilen Sevinç Çelik, hastane yetkilileri, ameliyatı yapan doktor ve kan tahlillerini alıp onaylayan doktor hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu kapsamında savcılığa ifade veren Çelik 1 milyon liralık tazminat davası da açtı.

Kanında hastane enfeksiyonu bulundu

Doğan Haber Ajansı’ndan Arzu Kaya’nın haberine göre, Kadıköy'de özel bir hastanede burun estetiği ameliyatı olan bir çocuk annesi Sevinç Çelik, burada kaptığı enfeksiyon nedeniyle ayaklarının kesildiği iddiasıyla, hastane yetkilileri, ameliyatı yapan doktor ve kan tahlillerini alıp onaylayan doktor hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Geçtiğimiz aylarda konuya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan 25 yaşındaki Çelik'in avukatları, burun estetiği olmak için Çelik'in Kadıköy'de özel bir hastaneye gittiğini belirtti. 2 Mayıs 2014 tarihinde ameliyat öncesi tahlil yaptırmak için Çelik'in hastaneye gittiğini ifade eden avukatlar suç duyurusu dilekçesinde ameliyatın 3 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleştiğini kaydetti.

Ameliyatın ertesi günü taburcu olan Çelik'in ağrılarının azalmaması nedeniyle tekrar hastaneye gittiği ifade edilen suç duyurusu dilekçesinde, "19 Mayıs tarihinde müvekkil ayağa kalkamaz, yürüyemez hale gelmiştir. Yapılan tahliller sonucunda başka hastane tarafından müvekkilin kanında hastane enfeksiyonu bulunmuştur. 21 Mayıs tarihinde ise hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle şuuru kapalı bir şekilde yoğun bakıma kaldırılmıştır" denildi.

1 milyon liralık tazminat davası

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Çelik'in ayaklarında kan dolaşımının durduğunu ifade eden avukatlar dilekçelerinde, "Hayati tehlike mevcut olduğu için ayaklara müdahale edilememiştir. 6 Haziran tarihinde heyete giren müvekkilin ayaklarının tedaviye cevap vermeyeceği, ayaklarının kesilmekten başka bir çarenin kalmadığı yönünde karar çıkmıştır. Müvekkilin 2 Mayıs tarihinde burun estetiği ile başlayan bu trajedisi 9 Haziran tarihinde iki ayağının kesilmesi ile sonuçlanmıştır" ifadelerine yer verdi.

Sevinç Çelik'in sağlam bir biçimde girdiği hastanenin steril olmadığı, hastane yetkilileri ve doktorların yeterli özen göstermediğini belirten avukatlar, Çelik'in hastanede mikrop kaptığını ve bu nedenle 2 ayağını kaybettiğini belirtti.

Dilekçede, özel hastanenin yetkilileri, ameliyatı yapan doktor ve kan tahlillerini alıp onaylayan doktor hakkında "Taksirle yaralama" suçundan dava açılmasını talep etti. Avukatlar öte yandan Anadolu Tüketici Mahkemesi'ne ise 500 bini maddi, 500 bini manevi olmak üzere 1 milyon liralık tazminat davası da açtı.

Suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında soruşturma savcısına ifade verdikten sonra adliye bahçesinde açıklamalarda bulunan Çelik, "İfademizi verdik. Sorumluların cezalandırılmasını istiyorum. Bu süreçte bizim canımız çok yandı, başkalarının da canı yanmaz inşallah. Şu anda daha iyiyim. İnşallah da bundan sonra daha iyi olacağım. Davamızdan da umutluyum. İfademde de burun ameliyatımda enfeksiyon kaptığımı söyledim" dedi.

Tekerlekli sandalyesiyle Maltepe Belediyesi'ne bağlı Engelli Ulaşım Aracı ile adliyeye gelen Sevinç Çelik, yine aynı araçla adliyeden ayrıldı.