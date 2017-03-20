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Sağlık

Burun deliğinin büyüklüğü yaşanılan iklime göre değişiyor

Bilim insanlarının araştırmalarına göre, nemli ve ılıman bölgeler ile kuru ve soğuk bölgelerde yaşayan insanların burun deliği büyüklükleri farklı

20 Mart 2017 22:32

ABD, İrlanda ve Belçikalı bilim insanlarınca yapılan araştırma, iklimin burun şekli üzerinde etkili olduğunu ortaya koydu. “Plos Genetics” adlı bilimsel dergide yayımlanarak kamuoyuna duyurulan araştırmaya göre, burun deliği büyüklüğü nemli ve ılıman bölgeler ile kuru ve daha soğuk bölgelere göre farklılık gösteriyor. Buna göre, nemli ve ılıman bölgelerde yaşayanların burun delikleri kuru ve serin bölgelerde yaşayanlarınkinden daha büyük oluyor.

Evrensel'de yer alan habere göre, kökleri güney ve doğu Asya, Batı Afrika ve Kuzey Avrupa’ya dayanan toplam 476 deneğin burnunu, üç boyutlu şeklini çıkararak analiz eden araştırmacılar, burnun şeklinin sadece iklimsel etkilere bağlı olamayacağını, kültürel özellikler ve cinsel partnerin kim olduğunun da önemli olduğu belirtiyor.

Ten rengi üzerindeki etkisi bilinen iklimin, burun şeklinde de etkili olduğu sonucunu ortaya koyan bilim insanlarından biri de ABD Pensilvanya Üniversitesi’nden Arslan Zaidi. Zaidi araştırmada elde edilen bu sonucu, soğuk ve kuru havanın akciğerlere iyi gelmemesine bağlıyor. “Herkes için en iyi olan tek tip bir burun şekli yok” diyen genetik bilimci “atalarımızın burunlarıyla bizimkiler farklı, yıllar boyunca burnumuz da çevreye uyum sağladı” ifadelerini kullandı.

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