Burun ameliyatı ölümle sonuçlandı!

T24

Yoğun bakımda 6 gün



Hastane yönetimi: İnceleniyor



Gaziantep’te İnci Konukoğlu Lisesi 4’ncü sınıf öğrencisi Esin Sağlam, 18 Ağustos’ta burnundaki kemiğin düzeltilmesi için özel bir hastanede ameliyata alındı. İkisi kız, ikisi erkek dört çocuklu Sağlam Ailesi’nin en küçüğü olan Esin’in durumu ameliyattan sonra ağırlaştı ve yoğun bakıma alındı. 17 yaşındaki Esin Sağlam yapılan müdahalelere rağmen, yoğun bakımda 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek, 24 Ağustos’ta can verdi.Sağlam Ailesi kızlarının ölümünde doktorların ihmali olduğunu öne sürerek Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu.Burun ameliyatı olmak için gittikleri bir çok hastaneden yaşı nedeniyle geri çevrilen Esin Sağlam’ın ölümünde, yapılan bir çok hatanın etkili olduğunu ileri süren ağabeyi Ender Sağlam, bir arkadaşının önerisiyle gittikleri hastaneden kız kardeşi için 2-3 saat içinde evine gönderileceğinin söylendiğini kaydetti. Ender Sağlam, kız kardeşinin ameliyattan sonra getirildiği gözlem odasında burnundan hızlı bir şekilde kanamaya başladığını belirterek şunları söyledi:“Bizim elimize sadece peçeteler verildi. Bu peçetelerle akan kanı silmemiz istendi. 6’ncı saatten sonra hastamız bayıldı ve yoğun bakım odasına çıkardılar. 6 gün boyunca yoğun bakımda yattı. Yoğun bakıma alındıktan bir saat sonra ikinci bir ameliyat yapıldı. Maalesef 24 Ağustos 2010’da kardeşimizi kaybettik. Kaybetme nedeni olarak hastane net bir açıklama yapmıyor.”Eşini 10 yıl önce kaybeden anne 55 yaşındaki Müzeyyen Sağlam da 2 saatte taburcu olacağı söylenen kızının önce yoğun bakıma alınması, ardından ölüm haberiyle yıkıldıklarını söyledi.Hastane yönetimi, olayın inceleme safhasında olduğunu, raporun ardından ayrıntılı açıklama yapılacağını belirterek, şöyle denildi:“Esin Sağlam nefes alamama şikayeti sebebiyle hastanemize müracaat etmiştir. Tıbbi standartlara, hasta haklarına ve hekimlik meslek etiği kurallarına uygun olarak muayenesi yapılmış. Ancak operasyondan kısa süre sonra komplikasyon oluşmuştur. Hastamızın ölüm sebebi otopsi raporuna göre belirleneceğinden bu hali ile ölüm sebebi verilmesi hukuki yanlışlıktır.”