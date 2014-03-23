Burun 1 trilyon farklı kokuyu algılayabiliyor

Amerikalı bilim insanları insan burnunun 1 trilyon farklı kokuyu algılayabildiğini belirtiyor.

Şimdiye dek yaygın kanı, burnun, 400 koku alıcısıyla sadece 10 bin kadar farklı kokuyu algılayabildiğimiz şeklindeydi.

BBC Türkçe'de yer alan haberine göre, Science dergisinde yayımlanan yazıda insan burnu, algılama yetisinin genişliği bakımından göz ve kulağı geride bıraktığına yer verildi.

New York'taki Rockefeller Üniversitesi araştırmacılarına göre, aslında koku alma yetimizin sadece çok küçük bir bölümünü kullanıyoruz.

İnsan gözü, ışık alıcılarıyla 10 milyona yakın rengi görebilecek kapasitede. Kulak da yarıma milyona yakın ses tonunu duyabiliyor.

Rockefeller Üniversitesi araştırmacıları, çimen kokusundan limon kokusuna kadar çok geniş bir yelpazeden 128 farklı koku molekülü oluşturulup insanların farklı kokuları ayırt etmede ne derece başarılı olduklarını inceledi.

Bu moleküller, alışık olunmayan kokular yaratılabilmesi için, gelişigüzel şekilde 10'ar, 20'şer veya 30'arlık gruplar halinde karıştırıldı.

Deneye katılan 26 kişiden, üç ayrı örnek içindeki bir kokuyu tanımaları istendi. Bu kokulardan ikisi aynı, biri farklı olacaktı.

Araştırmacılar bu sonuçlara dayanarak, ortalama bir insanın 128 molekülden oluşturulacak tüm karışım olasılıkları sunulduğunda kaç farklı kokuyu tahmin edebileceğine dair bir kuram geliştirdi. Ve böylece burnun en az 1 trilyon farklı kokuyu algılayabildiği sonucunu çıkardı.

Rockefeller Üniversitesi araştırmacıları, bu sayının bile düşük bir tahmin olduğunu söylüyor. Araştırmanın yazarlarından Dr. Leslie Vosshall, "İnsanların koku alma konusunda ne kadar iyi olduklarını gösteren ilk gerçek deney bu. Hayvanların çok daha iyi koku aldığı varsayılır hep. Ama insanlar da koku almada hayli başarılı. İsterseniz daha yoğun kokuları da algılayabilir duruma gelebilirsiniz. Koku alma yetimizin çok ufak bir kısmını kullanıyoruz aslında." dedi.

Dr. Vosshall, hayvanların koku almada insanlardan iki ya da üç kat üstün olduğunu, bunun da beyinlerinin daha büyük bölümünü koku algılamaya ayırmalarından kaynaklandığını belirtti.

Oxford Üniversitesi Deneysel Biyoloji Profesörü Charles Spencer, koku almanın, insan duyuları arasında daha üstün bir düzeye yükseldiğini görmekten memnun olduğunu ama hala öğrenilecek çok şey bulunduğunu kaydetti. Prof. Spencer, "Ne kadar çok sayıda kokuyu ayırt edebilsek de, o çok konuşan şarap yazarları ne derse desin, veriler gösteriyor ki, en uzman kişiler bile bir karışım içinde üçten fazla kokuyu çıkaramıyor.