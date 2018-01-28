BURULAŞ Müdürü: Halk otobüsü şoförlerinin engellilere davranışı gelir krizinden

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) - BURSA Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ. (BURULAŞ) Genel Müdürü Mehmet Kürşat Çapar, özel halk otobüsü şoförlerinin engelli vatandaşlara yönelik tavrına değinerek, \"Gelir yönünden kriz içerisindeler. Uzun süredir bunu dile getirmişler ama karşılık bulamamışlar. Bu kriz de onlarda asla tasvip etmeyeceğimiz davranış bozukluklarına dönüşmüş” dedi.

Türkiye Sakatlar Derneği Bursa Şubesi’nin düzenlediği toplantıda konuşan BURULAŞ Genel Müdürü Mehmet Kürşat Çapar, engellilerin ulaşımda yaşadığı sıkıntılara değindi. Çapar, \"Bizim için hayata bakışımızın özeti şu; engelliler için yaptığımız her şey engelli olmayanların da hayatını kolaylaştırıyor. Engellilerin hayatını kolaylaştırmak için aldığınız tedbirler, örneğin bir rampa, bebek arabası olan bir annenin de hayatını kolaylaştırıyor. Etrafınızda tek bir şey göremezsiniz ki; engelliler için yapılmış olsun da bir başkasının hayatına zorluk getirsin. Bunun için kullandığımız sistemlerin tamamında engellilerin hayatını kolaylaştırmak, bizim bakış açımız” dedi.

\'HALK OTOBÜSLERİNDE ÇOK YAYGIN BİR DAVRANIŞ\'

Bursa’da engelli ve yaşlılara karşı, özellikle halk otobüslerinde karşılaştıkları olumsuz bir davranış modeli geliştiğini dile getiren Mehmet Kürşat Çapar, \"Bu davranış halk otobüsü şoförleri arasında çok yaygın bir davranış, dolayısıyla başka bir sebebi olmalıydı. Bir insan kötü olduğu için yaşanan bir sorun değil bu. Sadece o davranışını yapan şoförden kaynaklanan bir şey değil, daha köklü bir sebebi olmalıydı. O da esnaf, toplamda kendi geçimini sağlayacak kadar gelir elde edemiyor ve bunu bir yana fatura ediyor. Halk otobüsü esnafı, belediyenin, karar vericinin, bu sisteme müdahale etkisi olan insanların dikkatini çekmeye çalışıyor” diye konuştu.

\'GELİRLERDE FARKLAR VAR\'

TBMM tarafından 65 yaş üzeri yaşlılarla engelli vatandaşlara ulaşımda bir hak tanındığını belirten Çapar, bu hakkın korunması için vazifenin de belediyelerde olduğunu söyledi. Yaşanan sorunları önleme adına uzun bir analiz yaptıklarını kaydeden Çapar, BURULAŞ’ın şoförleri ile özel halk otobüsü şoförleri arasında gelirleri açısından önemli bir fark olduğunu belirtti. Çapar, “Gelir yönünden kriz içerisindeler. Özel halk otobüsündeki arkadaşlarımız uzun süredir bunu dile getirmişler, karşılık bulamamışlar ve bu da istenmeyen, asla tasvip etmeyeceğimiz, asla mazereti olmayan davranış bozukluklarına dönüşmüş” ifadelerini kullandı.

\'İNSANLAR BİZE SAYGI VE EMPATİ DUYMALI\'

Engelli olduğu gerekçesiyle tekerlekli sandalyesiyle halk otobüse alınmayan Necla Duygulu ise, yaşadığı olayın bir yıldır tekrarlandığını söyledi. Metroda astım krizleri geçirdiğinden otobüslere mecbur olduğunu belirten Necla Duygulu, “Biz bunları o kadar ağır bir şekilde yaşıyoruz ki, alt yapı yok. İnsanların farkındalığı ve empatisi sadece bizlere acıma noktasında başlıyor. Oysa ki bizler acınacak halde değiliz, acıdıkları noktada yardım etmemeliler. İnsanlar bize saygı duymalı ve empati duymalı. Bu bakış açısıyla yaklaşıp değer vermeliler” dedi.

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