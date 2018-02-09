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Bursluluk sınavında kazandığı altını şehit aileleri için bağışladı

Metin ÖZDEMİR/POLATLI (Ankara), (DHA) - ANKARA'da, 5'inci sınıf öğrencisi Sabahat Elif Koyuncu (11), Polatlı’daki özel okulun açtığı bursluluk sınavında ilk 3'e girerek, kazandığı altını Polatlı Şehit Aileleri Derneği’ne bağışladı

09 Şubat 2018 14:33

Metin ÖZDEMİR/POLATLI (Ankara), (DHA) - ANKARA\'da, 5\'inci sınıf öğrencisi Sabahat Elif Koyuncu (11), Polatlı’daki özel okulun açtığı bursluluk sınavında ilk 3\'e girerek, kazandığı altını Polatlı Şehit Aileleri Derneği’ne bağışladı.
Polatlı’da özel okul tarafından açılan bursluluk sınavına giren Sabahat Elif Koyuncu, 800 kişi arasından 3\'üncü oldu. Koyuncu, okul idaresince altınla ödüllendirildi. Altınını Polatlı Şehit Aileleri Derneği’ne bağışlayan Elif Koyuncu, \"Kazandığım ödülü iki yerde harcamayı düşünüyordum. Ya ailemle birlikte yemek ya da şehit ailelerine bağış yapmaktı. Ben ikinci olanı seçtim ve kazandığım küçük altını Şehit Aileleri Derneği’ne bağışladım. Özellikle askerlerimizin şu sıralarda Suriye’de savaşıyor olması, tercihimde etkili oldu\" dedi. 
\'HEPİMİZ DUYGULANDIK\'
Polatlı Şehit Aileleri Derneği Başkanı Savaş Dinçer ise öğrencinin duyarlılığı karşısında hem çok şaşırdıklarını hem de duygulandıklarını söyledi. Koyuncu’ya teşekkür belgesi veren Dinçer, \"Polatlı\'mızda 41 şehidimiz var. Dernek olarak şehitlerimizin aileleri ve yakınlarıyla sürekli irtibat halindeyiz. Ordumuzun Suriye’de teröre karşı yürüttüğü harekatın sıcak günlerinde her birimizin milli duyguları hat safhaya varmış durumda. Bu duygularımız, minik öğrencimizin büyük örnek davranışı ile ikiye katlandı\" diye konuştu.

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