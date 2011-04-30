-BURSLULUK SINAVINDA "KİTAPÇIK" KRİZİ KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 30.04.2011 - Kahramanmaraş'ta bir ilköğretim okulunda yapılan ''Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı''nda, 6. sınıflara, 9. sınıfların kitapçığının dağıtılması nedeniyle öğrencilerin sınavının 1.5 saat sonra başladığı iddia edildi. Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi 100. Yıl İlköğretim Okuluna sabahın erken saatlerinde gelen veliler çocuklarının sınava başlamadığını fark edince yetkililerden bilgi almak istedi. Okul çıkışında bekleyen veliler sınav saatinin geçmesine rağmen çocuklarını okul penceresinde görünce duruma tepki gösterdi. Velilerden İrfan Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Sanırım 6. sınıflara yanlışlıkla 9. sınıf kitapçığı verilmiş. Yetkililerden bilgi aldık. Başka bir okuldan kitapçık getirdiklerini söylediler. Sınav 10.00'da başlayacaktı ancak 1.5 saat gecikti. Çocuklarımıza su, meyve suyu ve kek dağıtıldığını öğrendik. İnşallah çocukların moralleri bozulmamıştır'' dedi. Diğer veliler ise sabahın erken saatlerinde okula geldiklerini, başka okullarda sınavın tamamlandığını ancak kendi çocuklarının hala okulda olduğunu ifade ederek, ''Ne olduğunu bilmiyoruz. Böyle şey olabilir mi? Bu yanlışlık nasıl yapılır? Çocuklarımız strese girdi. Bildiğini de unutmuşlardır'' diyerek duruma tepki gösterdi. Bu arada çocuğunu bekleyen velilerden biri okul çıkışında fenalaştı. Öğrenci annesine ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı, daha sonra veli sağlık ekipleri müdahale etti. Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Tahsin Nas ise Türkiye genelinde olduğu gibi Kahramanmaraş'ta da ''Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı'' yapıldığını belirtti. 100. Yıl İlköğretim Okulunda 220 öğrencinin sınava girdiğini ifade eden Nas, şöyle konuştu: ''Ancak bir kısım kitapçıkların eksik geldiğini bana bildirdiler. Gerekli yerleri arayarak yeni kitapçık temin ettik. 120 dakika olan sınav süresi burada da uygulandı. Öğrencilerimizin mağduriyeti sözkonusu değildir. Ayrıca sınava giren öğrencilerimize su, kek ve meyve suyu dağıtıldı. Çocuklarımızın strese girmemesi için de psikologlarımız okula gelerek öğrencilerle konuştu'' dedi. Nas, kitapçıklara ilişkin bir soru üzerine ise ''Kitapçıklardan bazıları öğrencilerimizin seviyesinde gelmemiştir. Bakanlığımızla görüşerek yeni kitapçıklar temin edildi'' diye konuştu.