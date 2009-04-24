Burslu öğrencilere kötü haber

Özel okullar, yasaya göre kontenjanlarının yüzde 3’ü kadar öğrenciyi bedava okutmak zorunda. Birçok okul yüzde 3 kontenjan yerine, okul ücretinde yüzde 25, 50, 75 gibi oranlarda indirim yapıp, daha çok öğrenciyi yararlandırıyordu. Ancak bakanlık uygulamaya son verince, çok sayıda öğrencinin bursu kesilecek.



Milli Eğitim Bakanlığı’nın ücretsiz ve burslu okutulacak öğrencilerle ilgili yeni yönetmeliğine göre özel okullardan, yüzde 100’ün dışında, “kısmi burs” alan öğrenciler, bu destekten mahrum kalabilecek. Yasaya göre özel okullar, öğrencilerinin en az yüzde 3’ünü ücretsiz okutmak zorunda. Bu oran Bakanlıkça yüzde 10’a kadar çıkarılabiliyor. Ancak birçok okul, öğrencilerin yüzde 3’ünü bedava okutmak yerine, o öğrencilerin bursunu yüzde 25, 50, 75 gibi oranlarda daha çok öğrenciye dağıtıyor. Böylece burstan yararlanan öğrenci oranı yüzde 20’lere yaklaşıyordu. Devlet de bunun karşılığında özel okullardan vergi almıyordu.



Milli eğitim bakanlığı bu uygulamaya son verdi. Artık özel okullar ücretsiz öğrenci kontenjanına ayrılan bursu, daha fazla öğrenciye bölüştüremeyecek. Bunun sonucunda da yüzde 3’lük dilimin dışında kalıp da bugüne kadar kısmi burs alan öğrencilerin bursları kesilebilecek. Yeni yönetmeliğin 16’ncı maddesinde ücretsiz kontenjandan ayrı olarak öğrencilere kırtasiye yardımı, harçlık ve benzeri destek verilebileceği belirtilse de, okullar vergi yükümlülüğü nedeniyle bu maddeye sıcak bakmıyor.



Veliler tepkili



Bakanlığın yeni kararına çocukları bursla okuyan veliler tepki gösterdi. Ekonomik kriz ortamında destek beklediklerini belirten öğrenci velisi Neşe Türken şunları söyledi; ” Bütün dünyayı saran bir ekonomik krizden bahsediyoruz. Biz veliler olarak daha fazla indirim ya da burs talep etme noktasına geldiğimizde bunun tam tersiyle karşılaştık. Yeni yönetmelikle eskiden aldığımız bursları da kaybedebileceğimizi öğrendik. Kınıyoruz."

