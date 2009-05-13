Burslu öğrenciler vergiden düşülecek

Özel öğretim kurumlarının kurucuları tarafından öğrenci veya kursiyerlerine 5580 sayılı Kanun uyarınca bedelsiz olarak verilecek eğitim ve öğretim hizmetleri (burslar) vergiden düşülebilecek.



Kurumlar Vergisi Kanunu Yönünden:



Bahse konu yönetmelik çerçevesinde burslu öğrencilerin öğrenim ücretinin belirli bir kısmının karşılanması halinde, Vergi Usul Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca vergiyi doğuran olayın gerçek mahiyeti esas olduğundan burslu okutulan öğrencilerle ilgili olarak tahsil edilmeyen tutarlar için hâsılat kaydının yapılmasına gerek bulunmamaktadır.



Burslu okutulan öğrencilerin kırtasiye masraflarının karşılanması ve/veya Milli Eğitim Bakanlığının resmi okul öğrencileri için tespit ettiği en az burs tutan kadar harçlık ve benzeri şekilde burs verilmesi halinde, bu kapsamda yapılan harcama tutarının gider olarak dikkate alınması mümkündür.



Diğer taraftan, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 13 üncü maddesi hükmü doğrultusunda, özel okul sahipleri ile bunların yakınlarının çocuklarına verilen bedelsiz veya burslu eğitim hizmetlerinin karşılığının söz konusu Yönetmelik hükümleri ile ilişkilendirilmeksizin hâsılat kaydı yapılacağı tabiîdir.



Katma Değer Vergisi Kanunu Yönünden:



Katma Değer Vergisi Kanununun, 5615 sayılı Kanunla değişik 17/2-b maddesine göre, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Kanım hükümlerine tabi özel okullar tarafından ilgili dönemdeki kapasitelerinin % 10'unıı, üniversite ve yüksekokullarda ise yüzde 50'sini geçmemek üzere verilen bedelsiz eğitim ve öğretim hizmetleri ile kanunların gösterdiği gerek üzerine bedelsiz olarak yapılan mal teslimi ve hizmet i falanımı katma değer vergisinden istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.



Bu çerçevede, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı alarak faaliyet gösteren özel öğretim kurumlarının kurucuları tarafından öğrenci veya kursiyerlerine 5580 sayılı Kanun uyarınca bedelsiz olarak verilecek eğitim ve öğretim hizmetleri (burslar), Katma Değer Vergisi Kanununun 17/2-b maddesi hükmü gereği kalma değer vergisinden istisnadır.



