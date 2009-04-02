Bursların kesilmesi protesto edildi

İstanbul’daki değişik üniversitelerde öğrenim gören bir grup öğrenci, belediye burslarının kesilmesini Taksim ve Beyazıt'tan yürüyerek protesto etti.



Çıplak ayaklarla belediye önüne yürüyen öğrenciler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a da hazırladıkları pankartla 1 Nisan şakası yaptı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite öğrencilerine verdiği bursları Anayasa Mahkemesi kararıyla kesmesinin ardından eylemler yapan öğrenciler, bugün yine meydanlardaydı. Taksim'de ve Beyazıt'ta toplanan öğrenciler, burslarının geri verilmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binasına yürüdü. Taksim'den gelen öğrenciler çıplak ayaklarla yürüyüşünü gerçekleştirdi. Her iki öğrenci grubu Saraçhane'deki belediye binası önünde bir araya geldi.



Öğrenciler burada günün anlamına uygun olarak başkan Kadir Topbaş'a "1 Nisan" şakası yaptı. Ellerinde taşıdıkları "Kadir Topbaş'ı tebrik ediyoruz" pankartını gören basın mensupları ve polisler ilk başta şaşkınlık yaşadı. Bir süre sonra öğrenciler bu pankartın arkasındaki "1 Nisaaan yakanı bırakmayacağız Topbaş" yazılı pankartı açtı. Diğer pankartı ayaklarıyla ezen öğrenciler, başkana şaka yaptıklarını belirttiler.



50 gündür eylem yaptıklarını söyleyen öğrenciler burslarını geri alabilmek için topladıkları 20 bin imzayı belediye binasına girerek teslim etti. İmzaları teslim eden öğrencilerde çıplak ayakla belediye binasına girdi. Öğrencilerin eylemi şarkılarla ve sloganlarla olaysız bir şekilde sona erdi.

