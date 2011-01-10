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Çevre

Bursa'ya gökten ölü kuş yağdı!

Amerika ve İsveç'ten sonra şimdi de Bursa-Karacabey kara yolunda çok sayıda ölü sığırcık kuşu bulundu.

10 Ocak 2011 02:00

T24- Amerika ve İsveç'ten sonra şimdi de Bursa-Karacabey kara yolunda çok sayıda ölü sığırcık kuşu bulundu.


Bursa'nın Karacabey ilçesinde karayolu üzerine onlarca sığırcık cinsi kuş yağdı. Ölümler inceleniyor.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, karayolu üzerinde onlarca ölü kuşa rastlanıldı.

Alınan bilgiye göre, vatandaşlar, Bursa-İzmir karayolunun Karacabey yakınlarındaki bölümünde ''Sığırcık'' cinsi onlarca ölü kuş bulundu.

Durumun bildirilmesinin ardından Karacabey İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri olay yerine giderek incelemelerde bulundu.

Kuş ölümlerinin, araç çarpması sonucu olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu, kesin nedenin belirlenmesi için araştırmaların sürdürüldüğü bildirildi.

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