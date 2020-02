Bursaspor'un yıkılan eski stadyumu 'Millet Bahçesi' olacak

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- BURSASPOR’a 68 yıl ev sahipliği yapan Atatürk Stadyumu, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nun 2015 yılından açılmasının ardından yıkıldı. Park olarak halkın kullanımına açılan 60 bin metrekarelik alanın 40 bin metrekaresine \'Millet Bahçesi\' yapılacak.

Merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi’nde 1948 yılında hizmete açılan Atatürk Stadyumu, Bursaspor’a 68 yıl ev sahipliği yaptı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu’nun 2015 yılında yapımının tamamlanmasının ardından Atatürk Stadyumu yıkıldı. Yıkılan stadın yerine 60 bin metrekarelik park ve miting alanı yapıldı. 2 yıldır park ve miting alanı olarak hizmek veren alan için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Millet Bahçeleri ile ilgili talimatının ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmalara başlandı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Başkan Alinur Aktaş, birçok ilde eski stadyum alanlarının millet bahçesine çevrildiğini belirterek, \"Şu anda 18 ilde 22 ayrı noktada ‘Millet Mahçesi’ uygulamaları hayata geçiriliyor. Amaç vatandaşlarımızı şehrin yoğun trafiğinden, hızla betonlaşan şehirlerden bu tip yaşam alanlarında deyim yerindeyse heyecanını dindirmesi yeşil ve doğayla özleşmesi adına bu hamle yapılıyor. Alanımız 60 bin metre kare. Bu alanın 40 bin metrekaresine Millet Bahçesi yapılacak. Altında da 400 araçlık otopark olacak. Bu otopark bölgeye ciddi şekilde hizmet edecek. Otopark üzerine çim saha, yürüyüş yolu ve koşu parkurları olacak. Saha kotundan istifade ederek bir millet kıraathanesi oluşturuyoruz. Bana göre burası Bursalıların buluşma noktası ve cazibe merkezi olacak\" dedi.

\'BU ALANDA ÇOK BÜYÜK HATIRALAR VAR\'

Eski stadın Bursa’nın birçok tarihi anısını yaşattığını belirten Erkan Akçaseven, \"Ben de buraya çok yakın oturuyorum. Bunun avantajını kullanıyorum. Stat yıkıldıktan sonra bu yeşil alanı korudular. Umarım böyle devam eder. Bu stadın, bu yeşil çimin, bu alanın çok büyük hatıraları var. Dolayısıyla nasıl ki Bursa’da birçok tarihi mekan korunuyorsa burası da bundan 100 yıl sonra tarihi bir mekan olarak kalacak\" dedi.

\'HER YAŞTAN İNSAN BURAYA GELİP SPOR YAPIYOR\'

Genellikle öğlene kadar herkesin buraya gelip yürüyüşünü ve sporunu yaptığını söyleyen Ali Karabattı, \"Akşamüstü de işten çıkanlar gelip burada sporlarını yapıyorlar. Ben her gün gelip burada yürüyüş yapıyorum. İlkokuldan ve liseden gelenler var, boks antrenman yapmaya gelenler var. Her gruptan spor etkinliği var burada. Millet bahçesi olacaksa parkın içerisinde buna uygun yerler var. Oralar dönüştürülebilir. Burası böyle kalmalı\" dedi.



FOTOĞRAFLI