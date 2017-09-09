Bursaspor'un yeni transferi Yusuf Erdoğan: "Çok istedim"

Cemal EKENTOK- Gürkan DURAL/ BURSA (DHA)- BURSASPOR’un son gün Trabzonspor’dan kadrosuna dahil ettiği Yusuf Erdoğan, Özlüce Tesisleri’nde düzenlenen imza töreninde, \"Burada olmayı çok istemiştim\" dedi.

Bursaspor Başkanı Ali Ay, imza töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Taraftarlarımızın istediği bir oyuncu aldık. Transferin son günü 9\'uncu transferimizi Yusuf Erdoğan ile taçlandırmak istedik. Yusuf’un Bursaspor’u çok istemesi, bizim ısrarlı olmamıza neden oldu. Yaptığımız görüşmelerde çok iyi oynayıp milli takıma gideceğinin sözünü verdi. Taraftarlarımız istedi, bizde yerine getirdik. Bursasporumuza, camiamıza hayırlı olsun. İnşallah başarılı sezon geçiririz. Sezon sonunda bütün taraftarlarımızın istediği mücadele eden, terinin son damlasına kadar mücadele eden, bol gol atan, taraftarları ayağa kaldıran takım izletiriz. Bunu gerçekleştireceğiz.\".

Başkan Ali Ay, bir soru üzerine ayrılacak oyuncularla ilgili olarak çalışmaların sürdüğünü Arap yarımadasındaki takımlarla temasta olduklarını belirtti.

\"ÇOK MUTLUYUM\"

Bursaspor’un yeni transferi Yusuf Erdoğan ise şöyle dedi:

\"Öncelikle ne kadar doğru hamle yaptığımı gördüm. Bugün özel bir kulübe, şehire geldiğimi anladım. Özellikle başkanla yaptığımız görüşmelerimiz çok duygusaldı. Başkanın, beni ne kadar istediğini biliyordum. Hocamızla da görüştüm. Burada olmayı çok istemiştim. Ancak her zaman benim işlerim zor olur, ama mutlu biter. Bursasporlu olduğum için gururlu ve mutluyum. İki tarafa için hayırlı olsun.\"

\"BU TARAFTAR ÖLÜYÜ BİLE DİRİLTİR\"

Bursaspor’un taraftar olarak güçlü olan bir takım oluğunu, daha önce geldiği deplasman maçlarında her zaman zorlantdığını vurgulayan Yusuf Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Büyük taraftarlara karşı motive olan birisiyim. 1461 Trabzon’da oynarken Bursa’ya gelmiş ve etkilenmiştim. Takım arkadaşlarıma, (Burada bu taraftar ölüyü bile diriltir) diye söylemiştim. Çok özel taraftarların önünde oynayacağım. Onların desteğiyle güzel bir takım izlettireceğiz. Bursa’da aynı Trabzon gibi manevi özelliklere sahip bir il. Futbolla yatıp futbolla kalkıyor. 2009’da şampiyonluğu öz futbolcularla yapmıştı. O kadroda Trabzonlu Hüseyin abi de buradaydı. Kötü olabilirsin, kaybedebilirsin, taraftarın beklediği tek şey mücadeledir. Yatağına yaptıp başını yastığına koyduğunda bugün sahada her şeyimi verdim diyebilmek önemlidir. Ben bunu yapmak istiyorum.\"

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