Bursaspor'un U21 Takımı oyuncuları Konya'da şok yaşadı

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)- BURSASPOR\'un Atiker Konyaspor ile oynadığı maçta U21 Takımı oyuncuları güvenlik güçleri tarafından dışarı çıkarılırken, Bursasporlu yöneticilerin devreye girmesiyle maçı locadan takip etti. Bursaspor İkinci Başkanı Ali Ademoğlu ise yaşanan bu duruma ilişkin, \"Bu kesinlikle kabul edilebilir bir şey değil, karar vericilerin bu noktada dikkat etmesi gerekiyor\" dedi.

Süper Lig’in 14’üncü haftasında Bursaspor, Konyaspor’u deplasmanda 3-0’lık skor ile mağlup ederken tribünlerde ise tatsız bir olay yaşandı. U21 Ligi’nde oynanan Konyaspor-Bursaspor maçının ardından konuk ekibin U21 Takımı oyuncuları, Süper Lig’deki karşılaşmayı Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’ndaki VIP Tribünü’nden takip etti. Bursaspor Kulübü’nün yayınladığı resmi açıklamaya göre ise, burada Konyaspor taraftarının sözlü tacizlerine uğrayan Bursasporlu genç oyuncular, daha sonrasında ise güvenlik güçleri tarafından stat dışına çıkarıldı.

LOCADAN TAKİP ETTİLER

Yaşanan bu durumun ardından protokol Tribünü’nde karşılaşmayı takip eden başta Bursaspor İkinci Başkanı Ali Ademoğlu, Finansal Yapılanmadan Sorumlu Asbaşkan Fatih Pulat, Yönetim Kurulu üyeleri Sezer Sezgin ve Görkem Akbaş ise olaya müdahil oldu. Ali Ademoğlu, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ve Bursa Valisi İzzettin Küçük’ü arayarak konu hakkında bilgilendirmelerde bulunurken, Çavuşoğlu ve Küçük’ün olaya müdahil olmasının ardından Bursaspor U21 Takımı oyuncuları, Ali Ademoğlu tarafından locaya alındı ve karşılaşmayı da burada takip etti.

\'KABUL EDİLEBİLİR BİR ŞEY DEĞİL\'

Konu ile ilgili Doğan Haber Ajansı’na açıklamalarda bulunan Ali Ademoğlu, yaşanan bu durumu üzüntü verici olarak niteledi. Konya’nın adı hoşgörüyle bağdaşan Mevlana’nın kenti olmasıyla öne çıktığına işaret eden Ademoğlu, “Biz düne kadar gittiğimiz Konya deplasmanlarında hep bu hoşgörüyü gördük ancak dün oynanan maçta genç oyuncularımız VIP Tribünü’nde maçı takip ederken, bazı taraftarların sözlü tacizine uğradı ve güvenlik güçleri tarafından dışarı çıkarıldı. Bu kesinlikle kabul edilebilir bir şey değil, karar vericilerin bu noktada dikkat etmesi gerekiyor. Biz ülke olarak maçlarda sporcularımızı koruyamazsak, taraftarlarımızı nasıl koruyacağız?” dedi.

\'FUTBOL BİRLEŞTİRİCİ ÖĞELERDEN BİR TANESİ\'

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ve Bursa Valisi Sayın İzzettin Küçük’ü aramalarının ardından sorunun çözüldüğünü dile getiren Ali Ademoğlu, “Ülkemiz özellikle birlik ve beraberliğe en ihtiyaç duyduğu dönemlerinden birini geçiriyor. Futbol da birlik ve beraberliği birleştirici öğelerden bir tanesi. Bu anlamda, biz de bunu beklerken Mevlana’nın kenti Konya’da bu tarz bir ötekileştirmenin gerçekleşmesi doğru değil” ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI