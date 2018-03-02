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Spor

Bursaspor'un Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda tansiyon yükseldi

BURSA,(DHA) BURSASPOR Başkanı Ali Ay, gelen sert eleştirilere "Konuşuyorsuz, sonra da defolup gidiyorsunuz" ifadelerini kullanınca bazı üyeler toplantıyı terk etti

02 Mart 2018 01:27

BURSA,(DHA)

BURSASPOR Başkanı Ali Ay, gelen sert eleştirilere \"Konuşuyorsuz, sonra da defolup gidiyorsunuz\" ifadelerini kullanınca bazı üyeler toplantıyı terk etti. Başkan Ay daha sonra özür diledi.
Bursaspor\'un Olağan Divan Kurulu Toplantısı\'nda gerilimli anlar yaşandı. Bursaspor Başkanı Ali Ay, gelen sert eleştirilere cevap vererek, \"Bursastore\'la ilgili imza günü devam ettirilsin dendi. Ama bizi eleştirirken herkes aynaya baksın. Çok güzel geliyorsunuz konuşuyorsunuz. Beni daha da kızdıracaksınız. Konuşuyorsuz, sonra da defolup gidiyorsunuz\" dedi.
Bunun üzerine bazı divan kurulu üyeleri toplantıyı terk ederken, Divan Başkanlık Kurulu Başkanı İdris Sevinç de, Başkan Ay\'ı özür dilemesi yönünde uyardı. Başkan Ay, ardından özür diledi.

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