T24 LogoT24 Logo
Spor

Bursaspor'un kötü oyunu verilere yansıdı

Gürkan DURAL / BURSA,(DHA) - BURSASPOR, Kayserispor yenilgisiyle ligde üst üste ikinci mağlubiyetini alırken özellikle puansız kapadığı maçlardaki kötü oyunu, verilere de yansıdı

01 Ekim 2017 13:35

Gürkan DURAL / BURSA,(DHA) - BURSASPOR, Kayserispor yenilgisiyle ligde üst üste ikinci mağlubiyetini alırken özellikle puansız kapadığı maçlardaki kötü oyunu, verilere de yansıdı.
Süper Lig’de Kayserispor’a deplasmanda 3-1’lik skorla mağlup olan Bursaspor, ligdeki 4’üncü mağlubiyetini aldı. Zorlu mücadelede kötü bir futbol ortaya koyan yeşil-beyazlı ekibin ise özellikle mağlup olduğu karşılaşmalardaki oyuna ortak olamaması dikkat çekiyor. Bursaspor’un kazandığı kazandığı 3 lig maçına bakıldığında kaleyi maç başı ortalama 12.6 kez denediği ve bu süreçte de 10 gol bulduğu görülürken; puan alamadığı 4 lig karşılaşmasında ise rakip kale maç başı ortalama 6 kez denenirken, atılan gol sayısı da 3’e kadar düştü.
TOPA HAKİM OLAMIYOR
Bursaspor’un bu görüntüsünde ise topa hakim olamaması etkili oldu. Yeşil-beyazlı ekip, 7 Süper Lig karşılaşmasında yalnızca Aytemiz Alanyaspor’a karşı rakibinden daha fazla topla oynadı. Geride kalan tüm mücadelelerde topu rakibine teslim eden Bursaspor; Galatasaray’a karşı yüzde 33 ve Kayserispor’a karşı ise yüzde 30’luk topla oynama oranıyla bu sezonki en kötü grafiklerini sergiledi.
YİNE SON YARIM SAAT YAKTI
Öte yandan yeşil-beyazlı ekip bir kez daha maçın son bölümlerine doğru yediği goller sonucunda teslim oldu. Kayserispor, 73’te Jean Armel ve 87’de Ryan Mendes’in attığı gollerle galibiyete uzanırken, Bursaspor’un fileleri de 12’nci kez havalandı. Söz konusu 12 golün 3’ü ilk yarıda gelirken, ikinci yarıda ise kalede görülen 9 gol dikkat çekti. Bu durum takımın fizik kondisyonunda düşüklük olduğunu gösterirken, bu 9 golün tamamı ise son yarım saatlik dilimde kaydedildi.
FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gürkan DURALBURSADHABURSASPOR KayserisporSüper Ligde KayserisporaBursasporZorluBursasporunTOPA HAKİM OLAMIYOR BursasporunYeşilbeyazlıLigAytemiz AlanyasporaGerideBursaspor; GalatasarayaKayserisporaYİNE SON YARIM SAAT

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24