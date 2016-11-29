Bursaspor'un istediği futbolcu da kazada öldü

Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu'nun sezon başında transferini istediği Paiva Gil, meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybetti.

Kolombiya'da düşen, Brezilya ekibi Chapecoense takımının futbolcularının da içerisinde bulunduğu uçaktan yalnızca 3 futbolcu sağ olarak kurtulabildi.

Hayatını kaybeden futbolulardan Jose Paiva Gil, sezon başında Bursaspor'un transfer hedefindeydi.

Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu'nun transferini çok istediği Gil için menajeri Bursa'ya kadar gelip transfer görüşmelerinde bulunmuştu ancak bu görüşmeler sonucu anlaşma sağlanamamıştı.