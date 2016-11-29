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Spor

Bursaspor'un istediği futbolcu da kazada öldü

Chapecoen futbolcusu Paiva Gil'in menajeri Bursa'ya gelip, transfer görüşmesinde bulunmuştu

29 Kasım 2016 18:33

Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu'nun sezon başında transferini istediği Paiva Gil, meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybetti.

Kolombiya'da düşen, Brezilya ekibi Chapecoense takımının futbolcularının da içerisinde bulunduğu uçaktan yalnızca 3 futbolcu sağ olarak kurtulabildi.

Hayatını kaybeden futbolulardan Jose Paiva Gil, sezon başında Bursaspor'un transfer hedefindeydi.

Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu'nun transferini çok istediği Gil için menajeri Bursa'ya kadar gelip transfer görüşmelerinde bulunmuştu ancak bu görüşmeler sonucu anlaşma sağlanamamıştı.

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Bursasporhamza HamzaoğluPavia GilChapecoense

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